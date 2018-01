Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Lehet tanulni a mestertől: Putyin tuti választási stratégiája

Vlagyimir Putyin orosz államfő maratoni év végi sajtótájékoztatóján anélkül mutatta be a 2018. márciusi elnökválasztásra kidolgozott kampánytaktikáját, hogy egy szót is vesztegetett volna rá. Mindenki érthetett – ha nem is a szóból – az elnök utalásaiból és gesztusaiból.

Az infrastruktúra, az egészségügyi szolgáltatások, az oktatás és a technológia fejlesztése. Ezek Vlagyimir Putyin orosz államfő választási programjának alapelemei. Tökéletes tervek: ki mondaná azt, hogy ellenzi az infrastruktúra, az egészségügyi szolgáltatások, az oktatás és a technológia fejlesztését?

Putyin, ahogy ezeken a szeánszokon megszokott, egyszerre volt homályos és általános, illetve olyan valaki, aki országa minden ügyében napra kész a világpolitika aktuális kérdéseitől kezdve odáig, hogy helyénvaló-e GDP-nyomkövetővel ellátni a teheneket. Láthatóan unatkozott egy kicsit, kivéve, amikor az USA politikáját ostorozta - kezdi háttérelemzését Mark Galeotti, a prágai Institute of International Relations elemzője a bne IntelliNews hírportálon megjelent cikkében.

Sok még a teendő

Ezzel a több mint három és fél órás sajtótájékoztató show csendes unalmából előtűnt némi nacionalista hangulat. A kérdések többsége azonban nem a külügyeket érintette, hanem a mindennapi élet dolgait az ingatlanadóktól a nyugdíjakig. Az elnök igyekezett meggyőzni hallgatóságát, hogy az élet jobb lesz, bár azt is éreztette, hogy sokat kell még ezért dolgozni.

Bár a választási programját firtató kérdésre semmitmondó választ adott, azért ki lehetett bogozni kampánystratégiájának három fő elemét. Az első mi más lehetne, mint az, hogy Oroszország - szokás szerint - ostrom alatt áll. Nem a 2014-es ukrán válság nyomán elfogadott szankciókat emlegette, mert azok a hivatalos propaganda szerint hatástalanok. Ehelyett mélyebbre ásott.

Borzalmas

A Nyugat irigyli, rosszindulatúan nézi és képtelen megérteni Oroszországot, az oroszok heroikus szerepét a világ üzemeltetésében, ezért korlátlan politikai és civilizációs háborút visel az ország ellen.

A legjobb bizonyítéka ennek, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság a sportolók államilag szervezett doppingolása miatt megtiltotta az orosz versenyzőknek, hogy nemzetük színeiben álljanak rajthoz a téli olimpián. Ez a nyugati képmutatás és ellenségesség biztos jele - amit sűrűn fog emlegetni az állami média a következő hetekben.

Putyin amerikai összeesküvésnek tartja a doppingbotrányt, amelynek jó szándékú informátora szerinte az amerikai különleges szolgálatok befolyása alatt cselekszik. Valójában nem érti, mit csináltak vele, hogy olyanokat mond, amilyeneket.

Kell valaki!

Részben ezzel függ össze a választási stratégia második pontja, nevezetesen hogy a viharos tengeren hajózó országnak tapasztalt kormányosra van szüksége. Az ellenzéki elnökjelöltek, Alekszej Navalnij szociológus vagy Kszénia Szobcsak tévés személyiség kiszámíthatatlanok, demagógok csak az utcán zajongókat képviselik.

Putyin krokodilkönnyeket hullajtott amiatt, hogy nincs versenyképes ellenzék az országban, amely valós, az emberek érdekeit szolgáló programmal állna elő. Szóval ostobaság lenne lecserélni a bevált vezetőt egy ismeretlenre, még akkor is, ha esetleg az utóbbival sem vagyunk teljesen elégedettek.

Szép álmokat

Az elnök választási stratégiájának harmadik pontja nem valamilyen unalmas üzenet, hanem maga az unalom. Az ellenzéki jelöltek, Szobcsak vagy a gazdasági technokrata, üzletpárti Borisz Tyitov azzal szálltak be a választási kampányba, hogy megpróbálják izgalmassá tenni a politikai versenyt. Ugyanakkor esélytelenségük rávilágít arra, mennyire tét és tartalom nélküli az oroszországi szavazás.

Putyin és politikatechnikusai el akarják vinni az embereket a szavazóurnákhoz, de nem akarják, hogy sokat gondolkodjanak, mielőtt behúzzák az X-et - Putyin neve mellé. Az üzenet elemei nagyjából a következők. A szíriai katonai beavatkozást győztesen lezártuk - nem kell aggódni az ott harcoló fiúk életéért. A gazdaság nő - nem kell aggódni, hogy a szociális szolgáltatásokkal baj lesz.

Putyin ezúttal nem az Egységes Oroszország párt jelöltjeként indul, hanem függetlenként (akit persze bármilyen szervezet támogathat) - szóval semmi köze a csaló, korrupt, tolvaj pártapparátcsikokhoz. Eközben ne felejtsük el, hogy az ország vezetése fontos dolog, de unalmas, sok technikai rutinnal terhelt, komplex munka. Olyasmi, amit egy veterán, 17 éves gyakorlattal rendelkező vezetőre kell bízni.

Tanulság

Mindennek lényege összefoglalható egy-két bővített mondatban. A világ túl veszélyes, az ellenzék túl töredezett, az elvégzendő munka túl fáradságos és összetett ahhoz, hogy Putyinnal szemben bárki másra lehetne bízni Oroszország vezetését. Erről ennyit, ne gondolkodjanak ezen többet, kapcsoljanak át egy bulvártévé-csatornára a választás napjáig! És akkor tegyék meg, amit kell.

A nyitókép forrása: Reuters