Lejtőre kerültek a maszkok

Lengyelországban jelentősen csökkent a maszkok ára, bár még mindig többe kerülnek, mint a koronavírus-járvány kitörése előtt. Hasonló a helyzet a fertőtlenítő szerekkel.

Lengyelországban jelentősen esett az arcot takaró maszkok ára, és a fertőtlenítő szereké is - néhány esetben már több mint száz százalékkal is - a tavaszihoz képest. Ugyanakkor az eladók szerint a vásárlók érdeklődése is folyamatosan zuhan ezek iránt a termékek iránt - adta hírül a Business Insider Polska. A fertőtlenítő eszközök ára részben azért csökken, mert óriási a választék és ezzel a verseny piacon.

A patikákban újra hozzá lehet jutni a sebészeti maszkokhoz is, de az érdeklődés erősen csökkent ezek iránt a termékek iránt is. Az egyszer használatos maszkok ára az őrülten magas 20 zlotyról (1600 forint/darab() néhány zlotyra csökkent, a nagykereskedelemben akár egy zlotyért is lehet már ilyen maszkot kapni.

Ugyanakkor az árcsökkenés ellenére még mindig drágább ez a termék, mint februárban, a járvány kitörése előtt, amikor mindössze 50 groszyt kellett fizetni érte. A pamutból készült, többször is használható darabokat a leggyakrabban 10-15 zlotyért kínálják - áprilisban még a 170 zlotys ár is előfordult. Hasonló a helyzet a fertőtlenítő szerekkel. Ötliteres tartóban már 30 zlotyért is lehet ilyen terméket kapni, szemben a néhány hónappal korábbi árral, amikor 95 zlotyt kellett fizetni értük.