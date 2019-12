Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Lélektani határ alá zuhant a forint, már az FBI jelentett a magyar korrupcióról - ez történt augusztusban

Milliárdokat fizethetett az amerikai hatóságoknak a Microsoft magyarországi korrupciós botránya miatt, beszakadt a forintárfolyam augusztus legvégén. A kormány eközben a nyugdíjasoknak rezsiutalványokat ígért, az Európai Bizottság megválasztása előtt pedig világos lett, hogy a magyar jelölt lesz a gyenge láncszem. Matteo Salvini miatt megbukott az olasz kormánykoalíció. Unalmasan indult, aztán a végére felpörgött 2019 augusztusa.

A hónap legelején tette közzé jelentését az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (U.S. Securities and Exchange Commission - SEC) a Microsoft Magyarországot vizsgáló korrupciós jelentéséről. Azt már tudni lehetett, hogy az amerikai céget csak az itteni korrupciógyanús ügyletei miatt büntették meg júliusban 8,75 millió dollárra (2,6 milliárd forintra) abban a megállapodásban, amelyet a hatóságokkal kötöttek, vállalva, hogy globálisan megváltoztatják a közigazgatási szoftverértékesítési eljárásukat.

Korábban az FBI és az amerikai Igazságügyi Minisztérium (Department of Justice) már részletezte, hogy a közbeszerzéseknél 2013-tól legalább 2015-ig a cég egy magas rangú vezetője és több alkalmazottja közvetítők bevonásával értékesített a kormányzati szféra számára szoftvereket, az ügyletért pedig kedvezményes árakat könyvelt el, ám az állami szervek valójában magasabb áron jutottak hozzá a programok licenszéhez, a különbözet pedig "korrupt célokra használták fel". A SEC-jelentés viszont megnevezett három állami érintetett is: a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt, az Országos Rendőr-főkapitányságot, valamint az Oktatáskutató és Fejlesztési Intézetet (OFI), mint ahol a túlárazások és egyeztetések megtörténtek.

Nem egész egy héttel később a magyar állam jelezte, hogy átalakítja a szoftverbeszerzési stratégiáját és módosítaná az ezt szabályozó törvényt.

Hatalmasat bukott a GE

Az elmúlt tíz évben nem estek akkorát a General Electric részvényei, mint augusztus 15-én, amikor Harry Markopolos bejelentette 175 oldalas tanulmányának legfontosabb megállapításait a céggel kapcsolatban. A pénzügyi nyomozó szerint az óriásvállalat tudatosat félrevezető pénzügyi információkat közölt befektetőivel, hogy elfedje azokat a komoly problémákat, amelyekkel kénytelen szembenézni.

A cég közleményben jelezte, a nyomozati anyag megállapításai hamisak, s azok célja egyszerű piaci manipuláció. Kifogásolták, hogy Markopolos és csapata egyetlen egyszer sem konzultált a társasággal.

Salvini nyerni akart, de óriásit bukott

Nem jött be Matteo Salvini, a szélsőjobboldali Liga Párt vezetőjének, akkor még olasz belügyminiszter terve. A politikus ugyanis látva, hogy jól áll szövetségével a közvélemény-kutatások szerint, elkezdte megbénítani az 5 Csillag Mozgalommal közös koalícióját, végül a kormány fel is oszlatta magát. De meglepetésre a klasszikus, mérsékelt baloldali pártok ki tudtak egyezni a nagyobbik kormánypárttal, így Salvini kiesett a hatalomból. Majd sorra derültek ki pártja botrányai, például nyilvánosságra került, hogy Oroszországból fogadtak el támogatásokat, amiket az olasz törvények is tiltanak.

A nyugdíjasoknak ajándék, az USA-nak űrhadsereg jutott

Augusztus 23-án jelentette be Gulyás Gergely kancelláriaminiszter, hogy minden nyugdíjas szeptember 30-ig 9 ezer forintot kap "rezsiutalvány" címén. Abból gáz- és villanyszámla fizethető, 2020. március végéig használható fel, vagyis még mindig igénybe lehet venni. A bónok nem névre szólók, így mások is felhasználhatják azokat.

Donald Trump elnök már korábban is arról beszélt, hogy szerinte a következő háborúk színhelye az űr lesz. Így nem volt meglepő, hogy augusztus 30-án bejelentette, hogy megalapítja a parancsnokságot, amely az Egyesült Államok létfontosságú érdekeit védelmezi majd a világűrben. Az űrparancsnokságot a légierő egyik négycsillagos tábornoka, John Raymond vezeti.

Amikor elkezdett szertefoszlani az EU-s álom

Augusztus legvégén egyre több hír jelent meg arról, hogy a több tagállam biztosjelöltjével is gondok lehetnek, így elnapolódhat az új Európai Bizottság októberi - tervezett - beiktatásának időpontja. Franciaország eleve nem akart addig egyetlen nevet sem bedobni, amíg nem tudta, hogy pontosan melyik posztra jelölhetnek embert. De Orbán Viktor miniszterelnök embere, Trócsányi László leköszönt igazságügyi miniszter ellen is több tagállamból érkeztek kifogások.

Leginkább azt kifogásolták esetében, hogy pont akkor vezette az érintett tárcát, amikor a magyar jogállamiság vizsgálatát elindították az Európai Unióban. Később az Európai Parlament szakbizottsága összeférhetetlennek nevezte Trócsányit a pozícióval, többek között azért mert ügyvédi irodája - amelyből ugyan kiszállt - több megbízást is kapott az államtól. De felmerült ügyében az is, hogy orosz fegyverkereskedőket Moszkva kérésére, és nem az őket köröző Egyesült Államok kérésére adott ki Magyarország.

Végül novemberben eldőlt, hogy Várhelyi Olivér lesz helyette a magyar jelölt a biztosi posztra.

Padlót fogott a forint, de van még lejjebb

Korábban soha nem látott szintre, 331,76 forintra emelkedett a közös európai deviza árfolyama augusztus 29-én. Nem sokáig maradt ez a negatív csúcs. Először 2018 nyarán gyengült a 330-as szint alá a forint, azóta már a múlt hónapban a 337-es mélypontot is megjárta, de állandósult a 330 feletti kurzus.

