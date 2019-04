Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Leleplezhetik a bitcoin legnagyobb titkát

John McAfee, az excentrikus programozó és a vírusirtójáról híressé vált vállalkozó elmondása szerint tudja, hogy ki alkotta meg a Bitcoin és hamarosan felfedi az illető kilétét - írja a Bloomberg. Sokan kétkedve fogadják a bejelentést.

A Bloomberg tudósítása szerint John McAfee, a hasonló nevű cégéről és vírusirtójáról híressé vált excentrikus programozó és vállalkozó azt mondta, tudja kicsoda Satoshi Nakamoto, a Bitcoin kitalálója és hamarosan felfedi annak valódi kilétét. A nagy bejelentés időpontja azonban egyelőre még nem ismert, a meglehetősen viharos előéletű üzletember korábban azt mondta a hírügynökségnek, erre heteken belül sor kerül. Később változtatott tervein, keddi Twitter üzenetében már azt írta, az ezzel kapcsolatos vita kedvezőtlenül érintené az egyik ellene folyamatban lévő kiadatási eljárás menetét.

Satoshi Nakamoto, a Bitcoint kitaláló állítólagos programozó, vagy programozócsoport kiléte régóta nem ismert és számos találgatásra adott okot az elmúlt években. Rendszeresen találkozni olyan híradásokkal, hogy valaki megtalálta a Bitcoin "atyját" azonban ezek igazságtartalmát még egyszer sem sikerült meggyőzően bizonyítani. Vannak olyan teóriák is, amelyek szerint a titokzatos Nakamoto már halott. McAfee szerint azonban nagyon is életben van, s jelenleg az Egyesült Államokban él.

Nakamoto nem volt boldog

Beszéltem vele, s nem volt túlságosan elragadtatva attól, fel szándékozom fedni a kilétét - mondta McAfee a hírügynökségnek telefononon a Bahamákról. A Bloomberg megjegyzi, hogy McAfee különc viselkedése és korábbi bohóckodásai erősen megkérdőjelezik az állítás valóságtartalmát. Ugyanakkor McAfee azt állítja, hogy az emberek hajlamosak elfeledkezni arról, hogy ő alapjában véve egy programozó és életének nagy részét hackerek megtalálásával töltötte.

A programozó egyébként Twitter-üzenetében be is mutatta ügyvédje levelét, amelyben az figyelmezteti, hogy Nakamoto nevének nyilvánosságra hozásával különböző jogi eljárások céltáblájává válna, s így több fronton kényszerülne harcolni. Ezt egyelőre nem kívánja kockáztatni állítása szerint, s ezért döntött a bejelentés elhalasztása mellett.

McAfee 1987-ben alapította meg az azóta több tulajdonosváltáson is átesett McAfee Associates nevű céget. Az elmúlt években eléggé viharos volt élete, Belizében gyilkossággal vádolták meg, de 2016-ban indult az amerikai elnökválasztáson is. Több akciójával is igyekezett felhívni magára a figyelmet, a nyilvánosságot rendszerint arra próbálta figyelmeztetni, hogy az okostelefonok és a rajtuk futó alkalmazások milyen mennyiségű információt gyűjtenek a felhasználókról, akiknek fogalmuk sincs arról, hogy ezt milyen módon használják fel.

Eshet az ár

Ha Nakamoto kilétére valóban fény derül, az alaposan felkavarná a Bitcoin piacát. A híresztelések szerint ugyanis a Bitcoin megalkotója - vagy megalkotói - rendelkezhetnek a világ egyik legnagyobb készletével a kriptodevizából. A Bloomberg tippje szerint egymillió Bitcoinja lehet, ami jelentős mennyiség, tekintve hogy a mostani becslések szerint a jelenleg 17,6 millió darab Bitcoin van forgalomban. A mostani árakon egymillió Bitcoin 5,6 milliárd dollárt érne.

Mivel ez a mennyiség az elmúlt 10 évben nem mozdult meg, ezért él makacsan az elképzelés, hogy Nakamoto már halott.

Már van egy jelölt, csak nem az

A Newsweek még 2014-ben hozott le egy címlapsztorit, amelyben egy kaliforniai fizikust lepleztek le, mint az igazi Nakamotót, ő azonban tagadta ezt. 2016-ban egy ausztrál vállalkozó, Craig Wright jelentette be, hogy ő rejtélyes programozó. Wright egyébként rágalmazási pert indított egy podcastot készítő riporter ellen, aki megkérdőjelezte az állítás igazságtartalmát. McAfee ennek kapcsán tette a bejelentést, s mondta, hogy beszélt az igazi Nakamotoval, aki nem Wright.

"Az egész életemet azzal töltöttem, hogy követtem és megtaláltam embereket, akik a legjobbak voltak abban, hogy elfedjék személyazonosságukat. Satoshit megtalálni hab volt a tortán" - mondta McAfee.