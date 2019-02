Lemaradt az Oscarról? Íme, minden tudnivaló

A 91. Oscar-díjátadó ceremónia legnagyobb meglepetését okozva Peter Farrelly Zöld könyv című filmje nyerte el a legjobb film díját helyi idő szerint vasárnap este a hollywoodi Dolby Színházban.

A Zöld könyv a hatvanas években, a szegregáció idején játszódik, amikor a fekete zongoraművész Don Shirley (Mahershala Ali) koncertturnéra indul olasz sofőrjével (Viggo Mortensen) az amerikai délen. A filmben nyújtott alakításáért Mahershala Ali a legjobb férfi mellékszereplő Oscarját vehette át, és a legjobb eredeti forgatókönyv díját is megkapta a produkció.

A házigazda nélkül megrendezett ceremónia másik nagy nyertese Alfonso Cuarón Roma című fekete-fehér mexikói alkotása volt, a filmet forgalmazó Netflixnek azonban nem sikerült megszereznie az első játékfilmes Oscar-díjat. A filmmel Cuarón a hetvenes évek elején Mexikóváros Roma negyedében eltöltött gyermekkorát idézte fel. A produkció a legjobb idegen nyelvű film Oscar-díját, valamint az operatőri és a rendezői Oscart is elnyerte. Cuarón az első rendező, aki az operatőri Oscart is megkapta ugyanazért a filmjéért.

A Fekete Párduc című képregényfilm is több Oscar-szobrot gyűjtött össze a díjátadón: a fillmzenét komponáló Ludwig Göransson elismerésén kívül a jelmez és a legjobb díszlet Oscarját is elnyerte. Afroamerikai művészként a jelmeztervező Ruth E. Carter és a díszlettervező Hannah Beachler is elsőként lett Oscar-díjas a maga kategóriájában. (No de kik voltak a legjobban fizetett sztárok 2018?)

Glenn Close azonban, akit idén a legjobb színésznő díjára jelöltek A férfi mögött című filmért, hetedszer sem kapta meg az Oscart. A kategória díját Olivia Colman brit színésznő vehette át A kedvenc című történelmi drámában nyújtott játékáért. A legjobb színész Oscar-szobrát pedig a Bohém rapszódiában Freddie Mercuryt alakító Rami Maleknek adták át.

Regina King, a Ha a Beale utca mesélni tudna című filmért megkapta a legjobb női mellékszereplő Oscarját. Spike Lee filmje, a Csuklyások: BlacKkKlansman, amely hat kategóriában volt jelölt, a legjobb adaptált forgatókönyv Oscar-díját nyerte el a gálán. A színpadra érkező Lee a díjat bejelentő Samuel L. Jackson nyakába ugrott örömében.

A legjobb dokumentumfilm díját a magyar származású Elizabeth Chai Vasarhelyi és Jimmy Chin rendezte Free Solo kapta, amely Alex Honnold sziklamászóról szól. Az egész estés animációs filmek között a Pókember - Irány a Pókverzum című alkotást jutalmazta a filmakadémia. A legjobb rövid animáció Oscarját a Bao című produkció kapta. A rövid dokumentumfilmek mezőnyében az indiai nőkről szóló Period. End of Sentence alkotói nyertek. A legjobb vizuális effektusokért Az első ember című filmet díjazta az amerikai filmakadémia. A legjobb eredeti betétdal Oscarját pedig Lady Gaga vehette át a Shallow című számért a Csillag születik című filmből.

A legjobb vágás, hangvágás és hangkeverés díját a Bohém rapszódia című film kapta.

A ceremónia a Queen együttes és Adam Lambert fellépésével kezdődött. A Dolby Színház sztárközönsége állva köszöntötte a zenészeket. A lassan csordogáló műsorban később a legjobb betétdal kategória több száma is elhangzott, köztük Lady Gaga és Bradley Cooper előadásában a Shallow.