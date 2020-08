Lemond egy uniós biztos

Lemondott az Európai Unió kereskedelmi biztosa az úgynevezett Golfgate botrány miatt. Phil Hogan ugyanis megsértette a járványügyi előírásokat hazájában, Írországban.

A korábbi sajtóértesüléseket szerda este Peter Power, Hogan kabinetfőnöke erősítette meg a dpa német hírügynökségnek Brüsszelben.

Korábban az ír kabinet elhatárolódott Hogantől, amiért a korlátozások dacára részt vett az ír parlament golfegyesületének rendezvényén, amely nem felelt meg az egészségügyi előírásoknak. Phil Hogan a múlt héten úgy vett részt egy nyolcvanfős gálavacsorán, illetve látták többször is egy golfklub nyilvános éttermében, hogy valójában külföldi hazatérését követően a kötelező 14 napos izolációját kellett volna töltenie.

Az ugyanazon az eseményen részt vett ír mezőgazdasági miniszter már korábban lemondott, és az ír kormányfő nyilvánvalóvá tette, hogy a bizalma Hoganban is megingott.

Dana Spinant az Európai Bizottság szóvivője hétfőn közölte, hogy a kereskedelemért felelős ír biztos részletes jelentésben számolt be vasárnap a bizottság elnökének a szóban forgó rendezvényről, valamint arról is, hogy miért lépett be olyan írországi területre, amely helyi, a vírus terjedésnek megelőzését szolgáló vesztegzár alatt volt. Utóbbira az a magyarázat, hogy a vesztegzár alatt lévő Kildare megyében lévő lakásánál - útban az eseményre - azért állt meg, hogy magához vegye munkájához szükséges dokumentumait. A szóvivő szerint ebből a szempontból a biztos nem szegett meg járványügyi előírásokat.

Az MTI szerint a hétfői sajtótájékoztatón az is kiderült, hogy az uniós biztost a múlt hétfőn a rendőrség is megállította, mert mobiltelefonon beszélgetett vezetés közben az írországi Galway felé, útban a golfeseményre.

Micheal Martin kormányfő vasárnap jelentette be, hogy a botrány miatt összehívják az ír törvényhozást és sürgette Hogant, hogy fontolja meg a lemondást. A biztos környezetéből azonban olyan nyilatkozatok hangzottak el, hogy nem kíván tisztségétől megválni.

A kereskedelmi biztost csak a Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen hívhatta volna vissza - jegyzi meg a Euronews -, végül az a megoldás született, hogy Hogan önként vált meg tisztségétől.

Von der Leyennak nem jön jól Hogan lemondása, a Politico szerint ugyanis Hogannal az egyik legbefolyásosabb és legtapasztaltabb biztosát veszíti el, most pedig olyan új biztost kell keresnie, aki felveszi a fonalat a Kínával és az Egyesült Államokkal folytatott, bonyolult kereskedelmi tárgyalásokon. Korábbi, agrárbiztosi posztján nagyon hatékony tárgyalópartnernek bizonyult a Japánnal és a dél-amerikai Mercosur államokkal kötött kereskedelmi megállapodás nyélbeütésekor.