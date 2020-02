Lemondásra szólították fel a horvát igazságügyi minisztert

Drazen Bosnjakovic horvát igazságügyi miniszter lemondásra szólította fel Drazen Jelenic legfőbb ügyészt szerdán, arra hivatkozva, hogy Jelenic a szabadkőműves társaság tagja - írta a helyi sajtó az MTI szerint.

Elfogadhatatlan, hogy a legfőbb ügyész tagja legyen egy ilyen civil szervezetnek, még akkor is, ha a törvények engedélyezték annak bejegyzését - mondta a miniszter, hozzátéve: a társaság működését máig számos titok övezi, akárcsak tagjainak kilétét, ezért kockázatot jelent a legfőbb ügyész tevékenységére nézve. Amennyiben Jelenic nem mond le, a kormány felmenti tisztségéből - jelezte a tárcavezető, majd aláhúzta: a kabinet nem tudott arról, hogy a 2018-ban megválasztott Jelenic tagja a szabadkőműves társaságnak.

A legfőbb ügyész körüli összeférhetetlenségi botrány azután robbant ki, hogy a Nacional című horvát hetilap kedden megszellőztette: Nikica Gabric horvát orvos - aki annak a zágrábi szabadkőműves páholynak a vezetője, amelynek Drazen Jelenic is tagja - megpróbált nyomást gyakorolni a legfőbb ügyészre, hogy akadályozza meg a lap legújabb számának megjelenését.

A Hina horvát hírügynökség előzményeket is feltáró tudósítása szerint a zágrábi rendőrség a múlt pénteken bűncselekmény gyanújával letartóztatta egy másik hetilap, a 7Dnevno főszerkesztőjét, annak helyettesét és igazgatóját. A vád szerint a gyanúsítottak annak fejében, hogy ne jelenjenek meg cikkek a 7Dnevnóban Nikica Gabric szabadkőműves tagságáról, azt kérték az orvostól - aki egy magánklinikát működtet Zágrábban -, hogy az üresen maradó oldalakon hirdetést adjon fel, amiért 200 ezer kunát (9 millió forintot) követeltek. Gabric ezt elutasította - a cikksorozat így megjelent -, a zsarolási szándékot pedig Gabric jelentette az ügyészségnek.

Legújabb számában a Nacional ezzel az üggyel foglalkozott, megjegyezve, hogy az egyik letartóztatott újságíró is szabadkőműves. A lap azt állította: az államügyészség, amelynek vezetője szintén szabadkőműves, azt sugallta a rendőrségnek, hogy lépjenek fel enyhébben a vádlottakkal szemben, ezért azok most szabadlábon védekezhetnek.

A legfőbb ügyész elismerte, hogy a zsarolási ügyet vizsgáló államügyészen keresztül a zágrábi orvos valóban azt kérte tőle, akadályozza meg a Nacional megjelenését, ő azonban ezt nem tette meg.

"Meg kellett őriznem az eljárás jogszerűségét, és megegyeztem az államügyésszel, hogy nem teszünk lépéseket a magazin megjelenésének megakadályozására" - mondta Jelenic, aki egyben azt is beismerte, hogy valóban tagja a szabadkőműves társaságnak, ahová két hónappal azt megelőzően lépett be, hogy 2018-ban megválasztották legfőbb ügyésznek. Kiemelte: az újságírók letartóztatásáról kizárólag a rendőrség döntött, az államügyészség nem befolyásolhatta, és nem is befolyásolta az ügyet.