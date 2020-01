Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Lemondott Solymos László szlovák környezetvédelmi miniszter

Lemondott Solymos László szlovák környezetvédelmi miniszter csütörtökön, miután előző nap este részegen randalírozott egy pozsonyi étteremben és a rendőrök előállították - írta az MTI.

A miniszter csütörtökön sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy távozik posztjáról. Ember vagyok és hibáztam - mondta Solymos, hozzátéve: magánéletében nehéz időszakot él át, ám kész vállalni a felelősséget a tetteiért és mindenkitől elnézést kér.

Peter Pellegrini kormányfő a politikai kultúra gesztusának nevezte a miniszter lemondását.

Solymos, aki a Most-Híd szlovák-magyar vegyes párt minisztere, sajtóinformációk szerint egy másik férfival, állítólag a testvérével együtt vacsorázott szerdán Pozsony óvárosában egy kínai étteremben. Szemtanúk szerint szóváltásba keveredtek, majd az őket csitítani próbáló éttermi alkalmazottal is konfliktusba kerültek.

A pluska.sk hírportál beszámolója szerint a randalírozók széttörték az étterem üvegajtaját. Megsérült az étterem egyik alkalmazottja is, őt mentővel vitték be az egyik pozsonyi kórházba. A híradások szerint a nyilvánvalóan ittas Solymos a kiérkező rendőröknek többször is azt kiabálta, hogy ő a környezetvédelmi miniszter és megpróbált kiszállni a rendőrautóból.

Nem ez az első eset, hogy szlovákiai politikusok alkohol hatása alatt keverednek bajba. Néhány éve például Mikulás Dzurinda volt kormányfő sérült meg, mert ittasan elesett. A legnagyobb visszhangot kiváltó eset Ján Slota, a Szlovák Nemzeti Párt korábbi elnökének nevéhez fűződik: a politikus részegen vizelt egy pozsonyi étterem balkonjáról. Több parlamenti képviselőt és magasabb rangú tisztségviselőt is kaptak már ittas vezetésen, ez volt az egyik oka annak is, hogy néhány éve megszüntették a parlamenti képviselők mentelmi jogát a szabálysértések esetében.