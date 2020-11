Lengyel abortusztörvény: megijedt a kormány a tüntetőktől?

Elhalasztották az abortuszt ellehetetlenítő alkotmánybírósági határozat kihirdetését, ami ezzel nem emelkedett jogerőre. Feltehetően a heves tiltakozások késztették erre a döntésre a kormányt - írja a The Guardianre hivatkozva a hvg.hu.

Elhalasztotta a lengyel kormány annak az alkotmánybírósági határozatnak a közzétételét és végrehajtását, ami alkotmányellenesnek nyilvánította a beteg magzatok abortuszát. A döntéssel gyakorlatilag teljesen ellehetetleítették volna a művi terhességmegszakításokat Lengyelországban - írja a The Guardianre hivatkozva a hvg.hu.

A két héttel ezelőtti döntés ellen Lengyelország-szerte hatalmas tiltakozások kezdődtek, százezrek vonultak az utcákra.

A brit lap egy lengyel kormánytisztviselőre hivatkozva azt írta, hogy a kormánynak még egy kis időre van szüksége ahhoz, hogy a sokat támadott határozatot megvitassák, és megoldást találjanak az ügyre.

A szigorítást a tervek szerint hétfőn tették volna közzé hivatalosan, de a halasztással egyelőre nem emelkedett jogerőre.

Közben a Guardian korábban arról is írt, hogy bár a törvény még nem is lépett hatályba, de több kóházban már most elutasítják a terhességmegszakításra érkező nőket.