Megcsapta a franciák orrát a zsírosnak ígérkező lengyel atombiznisz

A lengyel kormány a washingtoni adminisztráció mellett Franciaországgal is tárgyalni kezdett arról, hogy nukleáris technológiát vonjon be az első lengyel atomerőmű-építési tervekbe. Varsó víziója szerint a követező évtizedben sorban, egymás után nőnének ki a nukleáris reaktorok a lengyel földből.

Lehetséges-e, hogy Lengyelország nem az Egyesült Államoktól, hanem Franciaországtól vesz atomerőművet? - találgatja a lengyel sajtó azt követően, hogy Jean-Bernard Lévy, a franca EDF energiaszolgáltató vállalat elnök-vezérigazgatója a Figaro című lap szerint felvetette ezt a lehetőséget. Az EDF Franciaország az egyik legnagyobb energetikai gépgyártó cég.

Lengyelországban, amely jelenleg nem rendelkezik atomerőművel, a kormány pánikszerű gyorsasággal akar ilyen létesítményeket építtetni, hogy kiváltsa a szén égetésén alapuló áramtermelést. Hat nukleáris reaktorról álmodnak, amelyek közül az első kettőt már 2033-ban üzembe helyeznék, kevésbé figyelve arra, hogy az atomerőmű-építések enyhén szólva nem a gyorsaságukról híresek. Az első két blokk összesen 1-1,6 gigawatt áramtermelő kapacitást hozna a lengyeleknek (a paksi atomerőmű kapacitása két gigawatt).

Elférne két dudás egy csárdában

Annak dacára, hogy a lengyelek aláírtak egy szerződést az amerikaiakkal a fejlesztés lehetőségének felmérésére, a franciák nem tesznek le a lehetőségről, hogy beszálljanak a zsíros bizniszbe - próbálják felturbózni a hírt a lengyel sajtómunkások. Az EDF vezére szerint cégének mind a technológiája, mind a szaktudása, mind a tapasztalata megvan ahhoz, hogy nukleáris reaktorokat telepítsen Lengyelországban. Emellett az is fontos, hogy a két ország történelmileg hagyományosan közel áll egymáshoz.

Lengyelországban azt mondták nekünk, hogy ahhoz, hogy mind a hat tervezett blokkot telepíthessék, két lehetőségük van, a francia és az amerikai technológia átvétele - fejtegette Lévy, aki a francia külkereskedelmi tárca delegációjával a napokban Varsóban járt. A lengyel fél nyitott a tárgyalásokra, mondta a lengyel kormány stratégiai energetikai megbízottja, Piotr Naimski egy interjúban, elismerve, hogy folynak tárgyalások a franciákkal.

Van azért egy kis probléma

A lengyelek francia kalandjának újában azonban leginkább maga az EDF áll - a cég ráadásul nemcsak odahaza került óriási nyomás alá (főként amiatt, hogy meg kellene kezdeni a francai atomerőművi arzenál felújítását, de az évek óta köztudott, hogy az "olcsó áram" mítosza csak jelentős állami támogatással létezik - és ott van még a Flamanville-i katasztrófa is). Az EDF európai expanziós kísérletnek is beillő, brit Hinkley Point C építése körül is tartós a gazdasági és technolgiai bizonytalanság, ami szintén sokat árt a cég hírnevének.