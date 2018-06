Lengyelország 180 fokos fordulatot vehet

Orbán Viktor titokzatos szövetségese

Jaroslaw Kaczynski eltökélten ragaszkodik ahhoz, hogy ikertestvére Lech Kaczynski akkori államfő nyolc évvel ezelőtti repülőgép-balesete valójában merénylet volt - szemlézte a Lengyelország tényleges vezetőjéről a New York Timesban megjelent cikket a gazeta.pl. Lengyelország meghatározó személyisége rejtélyes ember, aki főleg az árnyékban tevékenykedik. Pártja aláásta a demokratikus szabadság érvényesülését és meggyengítette a jogállamot, miközben egyre élesebb vitákba keveredik az Európai Unióval. Az amerikai lap szerint Kaczynski szövetséget kötött a magyarokkal és azok populista vezetőjével, Orbán Viktorral.Kaczynski bátyja halála óta mitológiai vértanúságot és nacionalizmust épített a katasztrófa köré (az elhunyt elnököt nem is említi senki másként, mint szent emlékű Lech Kaczynskiként). Kihasználja a tragédiát arra, hogy az orosz által üldözött lengyelek önazonosságát átalakítsa, mit sem törődve azzal, hogy két független bizottság szerint is a rossz időjárás és emberi hiba okozta a lengyel állami küldöttséget szállító repülőgép lezuhanását. Egyesek szerint arra akarja használni mindezt, hogy a nemzet ellenségeinek kikiáltva letartóztassa politikai ellenfeleit a 2020-as választások előtt. Sokan azt mondják, hogy a bosszú és a paranoia irányítja a mélybe, de magával rántja az országot is. Kaczynski a kulisszák mögül szereti irányítani országát. Nem használ e-mailt, nincs saját mobiltelefonja vagy akár pénztárcája. Nagyon ritkán vesz részt sajtókonferenciákon, a vele kapcsolatos hírek többségét tanácsadói közvetítik.