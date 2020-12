Lengyelország elesett

Lengyelországban szemben a tavaszi első hullámmal nem sikerült kordában tartani a vállalati elbocsátásokat a koronavírus-járvány második hullámában.

A koronavírus-járvány második hullámának megjelenésével elindult az elbocsátások második hulláma is a lengyelországi cégeknél - derül ki a Business Insider Polska cikkéből. Októberben s novemberben egyre több vállalat jelentette be a csoportos elbocsátást. Ami az érintett ágazatokat illeti, a tavaszihoz hasonlóan most is a sok emberi találkozással és utazással járó iparágak dolgozói jártak rosszul. És ez csak a kezdet.

Nagyon kevés olyan vállalat van, amely az utolsó pillanatban úgy dönt, hogy mégsem hajtja végre a létszámcsökkentést, de azért akadnak ilyenek is. Ezek általában azok közül a cégek közül kerülnek ki, amelyek tavasszal egyszer már lemondtak a csoportos elbocsátástól, s most akarták vagy akarják ezt végrehajtani.

A legtöbb elbocsátás a feldolgozóiparban, a kereskedelemben, a szolgáltatásokban, a jármű szervízekben és az adminisztrációban volt a turisztika és a hitel-gasztronómia ágazat után. Ugyancsak megszenvedte ezt az építőipar.