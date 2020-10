Lengyelország már Belarusz újjáépítését tervezi

Lengyelország aktívan támogatja a Belaruszban változást sürgetőket, akik vitatják Aljakszandr Lukasenka elnök újbóli megválasztásának jogszerűségét. A lengyel kormány azon van, hogy az unió egyfajta új Marshall-tervvel támogassa a szomszédos országot - írja az Euronews.

A jövőre nézve életképes megoldásokat kell nyújtani a belarusz nép, a gazdaság számára. De ehhez a lengyelek szükségesnek tartják, hogy az EU határozott álláspontot képviseljen - írja Pawel Jabloñski, lengyel külügyminiszter-helyettes.

Az új Marshall-terv 1 milliárd eurós alapot biztosítana Fehéroroszország számára, ha az országban új, szabad és korrekt választásokat írnának ki. A forrást az EU tagállamai biztosítanák, egyfajta Marshall-segélyként - foglalja össze az Euronews.

Az új Marshall-tervet a V4 országok - Lengyelország mellett, Magyarország, Szlovákia és Csehország - képviselői is megvitatták. A Visegrádi Együttműködés felhatalmazta Lengyelországot, hogy képviselje a közös álláspontot és terjessze be azt az EU-ban. Az új Marshall-tervet Mateusz Morawieczki lengyel kormányfő várhatóan a brüsszeli rendkívüli EU-csúcson mutatja be csütörtökön, vagy pénteken.