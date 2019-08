Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Lengyelországban van következménye a közpénz elherdálásának

A lengyel parlament alsóházának elnöke már lemondott, mert nem tud pontosan beszámolni költséges repülőútjairól, és az elemzők azt találgatják, mikor teszi meg ugyanezt, ugyanezért a felsőház vezetője is.

A lengyel médiát hetek óta Marek Kuchinski, a varsói parlament alsóháza, a Szejm elnökének botrányos repülőútjai tartják izgalomban. Az ügybe közszereplők, mindenekelőtt az állambiztonsági szolgálat (SOP) tisztjei is belekeveredtek - derül ki a Wirtualna Polska internetes oldalának összefoglaló cikkéből. Az ügy lényege: a Szejm elnöke, vagy ahogy ott mondják, marsallja, kormányrepülőgépet használt magánútjaihoz, amelyek nem egyszer családi utak voltak.

Az egyik esetben az SOP kíséretével a varsói Okecie repülőtérre vitték Kuchinskit, míg a másikban a Rzeszówhoz közeli Jasioncén vették fel egy-egy nem hivatalos repülőút kapcsán. A Varsó és Rzeszów közötti út a repülővel nagyjából 45 percig tart. Az utak nem voltak titkosak, az abban részt vevő tisztek beszámoltak a hadügyminisztériumnak és az állambiztonságnak a védett személy mozgásáról.

Gyanús jótékonykodás

A kormánygép felszállásainak költsége nagyjából 20 ezer zlotynál (1,5 millió forint) kezdődik, ám mivel Kuchinski a status HEAD címet viseli még egy tartalék gépet is be kellett vonni az utazásaiba. Ezért az útjai több tíz ezer zlotyba kerülnek. A sajtó becslései szerint a parlamenti marsall összesen négymillió zlotyt (290 millió forint) költött el magáncélú utazásokra.

Korábban a Szejm tájékoztató irodája tagadta a vádakat, fél éve a Gazeta Wyborcza kérdésére még azt felelte, hogy a kormánygépen nem utaztak a marsallal családtagjai. Maga Kuchinski azt mondta, minden útja hivatalos jellegű volt. Eközben azért lehetett némi lelkifurdalása, mert minden repülése után átutalt jótékonysági célra 15 ezer zlotyt.

Unokák a delegációban?

A média és az ellenzék nyomása alatt azonban nem csitult botrány: egyes esetekben még pártbeli társai is a marsall lemondatását követelték, az ellenzék még azt is felfedezte a dokumentumokban, hogy síelni is utazott kormánygéppel. Végül Marek Kuchinski kénytelen volt beadni lemondását.

Ugyanakkor a botránynak ezzel nincs vége: nyitva maradt a kérdés, hogy a szenátus, azaz a felsőház marsallja Stanislaw Karczewski is költötte közpénzt magáncélú utazásaira. Ő nemrégiben Magyarországon járt hivatalos úton, és azt hozta fel mentségéül, hogy családtagjai is a delegáció tagjai voltak. Az egyik újságíró feltette a kérdést, vajon unokái is a delegációhoz tartoztak-e a lányaival együtt.