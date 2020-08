Lenin jóslatának teljesülésében reménykednek Putyin ellenfelei

Az Oroszország távol-keleti csücskében kirobbant tiltakozó hullám résztvevői nem tudják meddig marad meg a demonstrációk lendülete. Nem sok idejük van, mert a putyini illiberális rezsim elkezdte zaklatni a tüntetőket. A szikrából gyorsan fel kellene lobbannia a forradalom lángjának.

Oroszország, ébredj fel! Ez a felirat is megjelent az Oroszország távol-keleti végén kirobbant tiltakozók plakátjain, miután úgy vélik, demonstrációsorozatuk felrázhatja az egész országot. Ehhez persze arra lenne szükség, hogy a tiltakozások ne veszítsenek lendületükből - derül ki a Moscow Times helyszíni beszámolójából. Habarovszkban, amely közelebb van Pekinghez, mint Moszkvához manapság a tiltakozók a Lenin téren kezdik a napjukat reggel hétkor.

Ahogy megjelennek feltűnik a maroknyi független újságíró egy része, illetve a youtube-erek hada. Az utóbbiak az utóbbi időben nagyon megsokasodtak, miután a hírekre fogékony oroszok közül egyre többen nézik a videómegosztó csatornákat a tévé helyett. Az állami média ugyanakkor nem képviselteti magát tudósítókkal a demonstrációkon. A Moscow Times beszámolója szerint, a téren - amely a tartományi kormányzó hivatal előtt fekszik - az egyik videóblogger úgy kezdi interjúvolni az embereket, mint egy tévériporter, majd átmegy "költőbe": Mindannyian tudjuk, hogy a nap keleten kel, látva a tüntetőket azon gondolkodom, hogy a civil társadalom is keleten fog-e talpra állni?

Régen látott sokaság

A tüntetéssorozatot az robbantotta ki, hogy a rendőrség előzetes letartóztatásba helyezte az 50 éves Szergej Furgalt, a habarovszki régió népszerű kormányzóját. Azzal vádolják, hogy részt vett több üzletember megöletésében a régióban még 2004-ben. Ha bűnösnek találják, életfogytiglan tartó börtönbüntetést szabhatnak ki rá. Az akciót egyébként filmbe illó keretek közt hajtották végre: a politikust kirángatták a SUV-jából, és azon nyomban Moszkvába szállították. Vlagyimir Putyin államfő a 2018-ban megválasztott Furgal helyére a 39 éves Mihail Degtyarevet nevezte ki, aki elődjéhez hasonlóan az ellenzéki Oroszország Liberális Demokrata Pártja (LDPR) párt tagja - ez nevére rácáfolva valójában egy radikális jobboldali politikai erő.

Degtyarev és Furgal közti különbség, hogy az előbbi soha nem élt korábban Habarovszkban, továbbá elkövette azt a hibát, hogy nem ment le a tüntetők közé társalogni. Csak napokkal beiktatása után jelent meg a színen, amikor kevesen voltak téren. Ahogy az LDPR egyik helyi vezetője fogalmazott, nem szerencsés, hogy amikor a kormányzói hivatal ablakai alatt gyakorlatilag egy forradalom zajlik, akkor ő az irodájában tart meetingeket.

Felébredt a hatóság

Eközben felébredtek első kábulatukból a hivatalosságok is, megtörtént az első letartóztatás arra az orosz törvényre hivatkozva, hogy a demonstrációkat előre be kell jelenteni a hatóságoknak. Ami azt illeti a kormányzó eltávolításai miatt kirobbant tüntetések egyiket sem jelentették be. Bár a Kreml eddig nem avatkozott be keményen, sokan attól tartanak, hogy a koronavírus-járványra hivatkozva le fogják zárni a várost. Hogy, hogy nem a regionális egészségügyi szervek máris azt találták, hogy megugrott a fertőzések száma a térségben és segítséget kértek Moszkvából.

Emellett úgy tűnik, megindulnak a személyes támadások a tüntetők ellen. Az első peches ember Artyom Mozgov 20 éves aktivista, akire 10 ezer rubel (40 ezer forint) pénzbüntetést szabtak ki engedély nélkül tartott tiltakozáson való részvételért. Bár ő azt mondja, hogy ez nem fogja visszatartani a további megjelentéstől, ha visszaesőnek minősül, akkor nagyon megjárhatja. A választások tisztaságáért indult tavalyi moszkvai tüntetéseken ilyen vádakkal egy demonstrálót négy év börtönbüntetésre ítéltek.

Beteg társadalom

Ildus Jarulin habarovszki politológus professzor úgy véli, hogy a tiltakozások látleletet adnak az orosz társadalom állapotáról. A demonstrációk karneváli hangulatban zajlanak, amiben szerinte az jelenik meg, hogy az emberek felszabadultnak érzik magukat a koronavírus-karantén után és eufóriájuk formálódott át a rezsim elleni dühvé. Szerinte ez arra utal, hogy a társadalom rossz egészségi állapotban van.

A tüntetések szervezői attól tartanak, hogy ha nem tudnak mozgalommá válni, kellő szervezettséggel és egy kiemelkedő vezetővel, akkor a nyár végére teljesen elhalnak a demonstrációk. Úgy látják, hogy itt-ott az övékhez hasonló akciók indultak a posztszovjet térségben, például legutóbb Fehéroroszországban robbantak ki tüntetések az elnökválasztás nyilvánvaló elcsalása miatt. Ahogy egyikük fogalmazott - utalva a tiltakozások helyszínére, a Leninről elnevezett térre - abban reménykednek, hogy a teljesülhet a bolsevik vezető több mint száz évvel ezelőtti jóslata, miszerint a lázadások szikrájából lobban ki a forradalom lángja.