Lerohanták az Aldikat - a boltlánc bagóért adja Katalin hercegné csizmáját

Úgy tűnik, jól érzékelte az Aldi, hogy a briteknek mindent el lehet adni, ami valamilyen módon köthető a királyi családhoz. Ezúttal Katalin hercegné csizmája került a polcra, ahonnan semmi perc alatt elkapkodták.

Az Aldi piacra dobta Kate Middleton Dubarry csizmájának koppintását az eredeti árának töredékéért - kürtölte világgá a mirror.co.uk. Cambridge hercegnéje nemrégiben egyik észak-írországi programján, egy farmon viselte a Dubarry ír divatcég dizájner csizmáját, amelynek pontos másolatát a Ladies' Country márkanév alatt hozta forgalomba az Aldi.

A vevők mindössze 39,99 fontért (15 ezer forint) elvihették a terméket, amivel 88 százalékos megtakarítást könyvelhettek el ahhoz képest, mintha az eredetit vásárolták volna meg. Azért ugyanis listaáron 329 fontot (123 ezer forint) csengetett ki a brit trónöröklési sorrendben második helyen álló Vilmos herceg felesége.

Az Aldi nem kockáztatott: bármit is kínálnak, amihez hasonlót Katalin hercegné valaha hordott, biztosra vehető, hogy a vevők elkapkodják a valós és a virtuális, azaz internetes polcokról. Így történet ez most is: a csizma szárán a térdnél látható jellegzetes sávról felismerhető, egyébként 100 százalékban bőrből készült másolatokat már az internetes vásárlók felvásárolták, alig maradt néhány darab a fizikai boltokba. A hercegné egyébként kedvenc farmerja és dzsekije mellé vette fel a Dubarry csizmát.