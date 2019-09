Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Lesz még rosszabb a védővám-mizéria

Új eszközöket vethet be Kína az Egyesült Államokkal vívott kereskedelmi háborúban, amivel komoly korlátokat építhet a piacán működő külföldi cégek elé. A szavak szintjén haladnak a remélt enyhüléshez vezető tárgyalások, ehhez képest úgy tűnik, mindkét fél továbbra is azzal foglalkozik, hogy miként tudja felüllicitálni a másikat protekcionizmusban.

Nagy amerikai cégek vezetői garmadájára volt szükség az Egyesült Államok elnökének meggyőzésére, hogy hirtelen felindulásból ne akarja egyből megduplázni a Kínával szembeni védővámokat. A CNBC információi szerint Donald Trump annyira dühös volt amikor Peking augusztusban válaszlépésként ugyancsak kivetett amerikai termékekre védővámokat, hogy napokig azt fontolgatta, megkétszerezi az ázsiai ország által exportált termékeket terhelő többletköltséget.

Végül Steven Mnuchin pénzügyminiszter közbenjárására több, meg nem nevezett cégvezető meggyőzte Trumpot a súlyos lépés esetleges gazdasági következményeiről, az elnök így végül beérte egy 5 százalékos vámemeléssel. Ezzel együtt az azt követő napokban kormányzati részről többször elhangzott, hogy még jóval súlyosabb intézkedések is jöhetnek, miközben amúgy kitűnően haladnak a tárgyalások a kínai féllel.

Peking a saját protekcionista lépésein túl látszólag egyéb módszerekkel is igyekszik érdekeit érvényesíteni. Eddig is lehetett tudni, hogy egy szerteágazó adatszolgáltatásra épülő, úgynevezett társadalmi kreditrendszert terveznek bevezetni Kínában. Ennek révén a kormányzat minden az országban tevékenykedő cég működését is megfigyelheti.

A rendszer lényege, hogy jutalmazni lehessen azokat a vállalatokat, amelyek a kormány elvárásai szerint működnek, és büntetni azokat, amelyek nem. A kreditrendszerben jutalmazott cégek könnyebben terjeszkedhetnek, alacsonyabb adókulcsokkal számolhatnak, míg a kormányzatnak nem tetsző vállalatok ennek az ellenkezőjére számíthatnak, akár feketelistára is kerülhetnek.

Ugyan az adatbázisok egyesítésére épülő ötlet már a kereskedelmi háborút megelőzően megszületett, a CNBC szerint feltűnő, hogy az elmúlt időben a kínaiak mennyire belehúztak a rendszer felépítésébe és beindításába, különösen amely a céges adatszolgáltatási gyakorlatot érinti. Kína szerint a kreditrendszer a transzparenciát javítja, külföldi cégvezetők viszont attól tartanak, hogy célponttá válhatnak, amennyiben Kína az amerikai cégek kipécézésével vágna oda az USA gazdaságának.