Leszavazta az EP bizottsága Trócsányi Lászlót

A jelek szerint nemhogy biztos nem lesz Trócsányi László volt igazságügyi miniszter, de még a meghallgatásig sem jut el. Közben a román biztosjelöltnél is összeférhetetlenséget találtak.

Csütörtökön hallgatta meg Trócsányi László magyar biztosjelöltet az Európai Parlament jogi bizottsága. A bizottság még csak a valódi szakbizottsági meghallgatások előszobája, ugyanis csak azt vizsgálták, van-e bármilyen összeférhetetlensége a biztosjelölteknek - írja a 24.hu.

Több tagállam sem támogatja Trócsányi László leköszönt igazságügyi miniszter megválasztását az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottságba. Leginkább azért kritizálták, mert akkor indult eljárás az unióban a magyar jogállamisági problémák miatt, amikor ő volt a területért felelős tárcavezető.

Most viszont nem ezért bukott el az EP szakbizottságában: a biztosjelöltek összeférhetetlenségével is foglalkozó JURI bizottságban az általa alapított Nagy és Trócsányi Ügyvédi Irodához fűződő kapcsolatairól és az irodának juttatott kormányzati megrendelésekről is szó esett. A hírről beszámoló Momentum úgy tudja, azért buktatták el, mert Trócsányi korábban azt állította, hogy az elmúlt 10 évben nem volt tulajdonrésze az ügyvédi irodájában, időközben azonban eljutott a bizottsághoz Trócsányi 2018-as magyarországi vagyonbevallása, amelyben még résztulajdonosként szerepelt.

Ez viszont nem is Magyarországnak jelent komoly problémát, hanem a német EB-elnöki jelöltnek, Ursula von der Leyennak: az uniós eljárási gyakorlat szerint ugyanis nem külön-külön választanak biztosokat, hanem egyben döntenek az új bizottságról, ha pedig egyetlen tag elbukik, akkor az bizottság nem állhat fel. Kérdés, hogy a kormány kitart-e Trócsányi mellet.

A román biztosjelölttel is baj van

Az EP jogi szakbizottság a román uniós biztosjelöltet is meghallgatta és ő is fennakadt az első rostán. Megállapította az Európai Parlament jogi szakbizottsága, hogy Rovana Plumb román biztosjelölt anyagi érdekei összeférhetetlenek az uniós biztosi pozícióval, ezért azt javasolják az Európai Bizottság leendő elnökének, Ursula von der Leyennek, hogy tegye meg a megfelelő lépéseket - értesült az EUrologus. Ez a gyakorlatban azt jelentheti, hogy a jövő szerdára tervezett meghallgatást elhalasztják, és új biztost jelöl helyette a román kormány.

A Politico brüsszeli hírportál szerdán arról számolt be, hogy Plumb nem tüntette fel az EP-nek benyújtott vagyonnyilatkozatában, hogy 800 ezer euró értékben vett fel lakáshitelt, és további 800 ezer lej (mai árfolyamon 170 ezer euró) hitelt vett fel, amellyel Szociáldemokrata Pártot támogatta.

Plumb azzal érvel, hogy az európai biztosjelöltek etikai kódexében nem szerepel, hogy fel kell tüntetni a magáncélú hiteleket, csak a román parlamentnek benyújtott vagyonnyilatkozatban kell szerepeltetni.

"Azért vettem fel kölcsönt, hogy az egész családom számára házat építsek. 2030-ig fut ki" - mondta az egyórás kérdezz-felelek után láthatóan feldúlt állapotban. A másik, 800 ezer lejes hitelről pedig elmagyarázta, hogy a szociáldemokrata párt választási kampányára vette fel 2007-ben. "A román jog lehetővé teszi, hogy egy jelölt támogassa a pártot, és a kampányra hitelt vegyen fel. A választások után a párt visszafizeti a hitelt a jelöltnek az állami támogatásból."