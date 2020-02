Lezárhatják a határokat - lakat kerül Milánóra?

A koronavírus-járvány miatt rendkívüli intézkedéseket hoztak Olaszországban, az ott élők elképzelhetőnek tartják, hogy Milánót is lezárják, ha rosszabb lesz a helyzet.

Olaszországban már három halottja van a koronavírus-járványnak és a hatóságok szigorú intézkdéseket vezettek be. Giuseppe Conte miniszterelnök vasárnapra virradó bejelentette, két hétre vesztegzár alá helyezték az új koronavírus okozta járvány olaszországi gócpontjainak tartott térségeket, több északi tartományt, emellett megszakították a velencei karnevált.

Az olaszok mérgesek

Az Index újságírója arról számolt be, hogy vasárnap napközben Milánóban semmi jele a vírusnak vagy bárminek, ami a koronavírusra utalna. Ezzel szemben egy Milánóban tanuló magyar diák a lapnak azt mondta, az emberek arra készülnek, hogy akár egész Milánót is lezárhatják. A város környékén az emberek reggelre elárasztották a bevásárlóközpontokat, estére több helyen kiürültek a polcok. A legveszélyeztetettebb térségekben étfőn bezár az összes iskola, egyetem, este 6-tól a szórakozóhelyek, színházak, mozik is. A sportesemények elmaradnak, az amatőr versenyeket is elhalasztják, a sportközpontokat, edzőtermeket is bezárják.

A diák közölte azt is, hogy a milánóiak mérgesek, a kormányt, a hivatalokat hibáztatják, hogy nem tettek meg mindent, hagyták a vírust elburjánzani. Szerinte az emberek sokkal szigorúbb intézkedéseket várnak, akár a határok lezárását is, ezt sokan tartják elképzelhetőnek.

Vonatzár, magyar diákok karanténban

Közben Ausztria felfüggesztette az Olaszországból érkező vonatkok fogadását. Magyarországon egy Észak-Olaszorszgágból hazatérő csoportot, tizenegy magyar középiskolás diákot, valamint egy kísérőjüket és az autóbusz két vezetőjét két hétre karanténba zárták a Szent László Kórházban.

A Budapest Airport pedig megkezdte az észak-olaszországi tartományokból érkező utasok testhőmérsékletének mérését a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren.