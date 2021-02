Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Ötmillióért elfelejtheti a gáz-, és villanyszámlát

Az LG Electronics egy amolyan "all in one" típusú zöldenergiás rendszert csomagolt össze a németországi (és európai) piacra: a napelem + hőszivattyú + akkumulátor kombót kifejezetten a háztartási méretű energetikai önellátásra tervezték.

A szaldós elszámolási rendszer végének bejelentése nem azt jelenti, hogy máris véget érne a kedvezményes napelemes rendszertelepítések kora Magyarországon. Inkább azt, hogy ideje nagyobb összefüggéseiben, rendszerben is szemlélni a megújuló energiatermelés lakossági összefüggéseit. Ehhez ad mostantól segítséget az LG Electronics mely egy komplett, hibrid rendszert dobott piacra, hogy egy lépésben megadja a továbblépés lehetőségét. Máris van megoldás a boruló napelemes szaldós elszámolásra A fotovoltaikus rendszerből, és energiatároló akkumulátorból és hőszivattyúból álló pakkot úgy hozzák forgalomba, hogy az elemek egyazon rendszerbe integráltan könnyen beépíthetők. A kombinált rendszerben a napelem áramot termel, az energiatároló rendszerek pedig áramot és hőt raktároznak el (és tesznek később fogyaszthatóvá) - az újdonság az, hogy az LG Electronics mindezt lakóházakra és kiskereskedelmi ingatlanokra paraméterezte. Az energiacsomagban - melynek elemeit idehaza is forgalmazzék - az átlagos fotovoltaikus celláknál nagyobb hatásfokú LG Neon széria napelemes moduljai, a háromfázisú ESS Home 8/10 akkumulátortároló és a Therma V levegő-víz hőszivattyú került. Plusz egy olyan vezérlés, ami az integrált rendszer számára az energiagazdálkodást a felhasználók maximális önfogyasztására állítja be, és természetesen egész rendszer egy LG alkalmazással vezérelhető. A dél-koreai gyártó prémium kategóriásnak számító napelempanelei a drágább megoldások közé sorolhatók a magyar piacon, de egy hozzávetőleges, nyers számolás után is az a végeredmény, hogy egy ilyen rendszert 5 millió forintból már meg lehet építtetni. A 360 Wattos LG napelempanelek darabjáért 100 ezer forint körüli összeget kérnek a kereskedők, 12 panelből 4,32 kW termelőkapacitást lehet összeállítani, ami 1,2 millió forint anyagköltséget jelent. Az akkutároló 3000 euróval számoltan 1 millió forintba kerül, a hőszivattyú 1,2 millióba. Ez összesen 3,4 millió forint, de a további anyagkötlséggel (kábelek, konzolok, fúrás stb.) plusz a szereléssel és rendszerinstallálással együtt sem biztos, hogy eléri az 5 millió forintos szintet. Viszont az 50-100 millió forint közötti átlagos családiházas ingatlanárakat-értékeket is figyelembe véve egy ilyen beruházás már nem az elképzelhetetlenül nagy ráfordítási kategóriája. Ráadásul egy ilyen upgrade-del a ház lakói tényleg reális esélyt szereznek arra, hogy a gáz-, és villanyszámlát elfelejtsék. A német PV Magazin azt írja, hogy a dél-koreai cég különböző modellváltozatokat kínál. Az ezek közötti különbségek gyakorlatilag a teljesítménykülönbségekből levezethetők (értsd: differenciált termelő-, és tárolókapacitások). Az LG 10 éves garanciát ad a tárolótartályra és a hőszivattyúra, és 25 évet a napelemes modulokra. A cég most arra fejleszt, hogy a komplex csomagot minél könnyebben lehessen fejleszteni és kiegészíteni - például az elektromos járművek töltőmoduljához.