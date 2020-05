Litvánia válságállónak bizonyult

Litvániában a vendéglők nyitott teraszain óriási forgalom, a cégek dolgozókat vesznek fel és a gazdaság az első negyedévben fittyet hányva az egészségügyi és gazdasági válságra szépen nőtt.

Litvániában a nyitott, teraszos kávéházakban több a vendég, mint a hely, a munkaadók dolgozókat keresnek, a GDP az első negyedévben 2,5 százalékkal növekedett éves szinten - adta hírül a lengyel Rzeczpospolita. Az elmúlt év negyedik negyedéhez képest a litván gazdaság 0,2 százalékkal zsogorodott - derült ki a friss statisztikai adatokból. A leginkább az ipar szenvedte meg a válságot (-0,21 százalék), az ingatlanpiac (-0,13 százalék), illetve a kis- és nagykereskedelem, valamint a szállítás.

A balti országban a múlt hónap végén kezdődtek a lazítások: a járdákra visszatértek a kávéházi teraszok, s mint azt a Delfi portál megtudta, az emberek élnek a nyitott helyek kínálta lehetőségekkel. Hiány lett a kerthelyiségbe való bútor, minden hely foglalt, de ahogy a tulajdonosok mondják, az emberek türelmesen várnak a sorukra, mert már nagyon hiányolták a vendéglőzést.

Hasonlóan a magyarországi vidéki szabályokhoz Litvániában is csak kerthelyiségben lehet felszolgálni vagy el lehet vinni az ételt-italt. Ezeken a helyeken le lehet venni a maszkokat is az arcokról. A munkapiacon is beindult az élet, az új ajánlatok száma a dolgozóknak 40-47 százalékkal nőtt. És ugyan kevesebb az ajánlat, mint a karantén előtt, de a tendencia egyértelműen javuló képet mutat.

A pénzügyi tárca előrejelzése szerint az éves GDP-adat attól függ, mennyire gyorsan tudják kezelni a járvány hatásait. A GDP széles határok között, 2,8 és 7,3 százalék között csökkenhet.