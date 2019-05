Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Londont már elintézte a brexit

A brexit körüli bizonytalanságnak is köszönhetően egy felmérés szerint már nem Londont, hanem New Yorkot tekintik a világ pénzügyi központjának. Néhány év múlva már labdába se rúghat.

New York átvette a vezetést Londontól a világ pénzügyi központjainak rangsorában, nem utolsósorban a brexit körüli bizonytalanságok miatt - írja a Duff & Phelps nevű amerikai tanácsadócég felmérésére hivatkozva a CNBC.com. A felmérésben megkérdezett összesen 183, a pénzügyi szektorban dolgozó szakember 52 százaléka volt azon a véleményen, hogy New York tekinthető a világ pénzügyi központjának, s mindössze 36 százalékuk választotta Londont. Tavaly még 52 százalékkal London vezetett, s New York 42 százaléknyi szavazatot kapott.

A brit főváros hosszabb távú kilátásai még zordabbak, mindössze 21 százalék gondolja azt, hogy ötéves távlatban mint a világ első számú pénzügyi központjával kellene vele számolni, New York 44 százaléknyi szavazatot kapott.

Hong Kong szerepe viszont egyre fontosabbnak tűnik. 4 százalék szerint már most a világ legfontosabb pénzügyi központjának tekinthető az ázsiai város, 12 százalék szerint öt év múlva válik majd azzá.

A fentieken kívül még jó néhány más várost is megemlítettek a megkérdezettek, mint lehetséges jövőbeni pénzügyi világközpontot, 9 százalék szerint Sanghaj, 4 százalék szerint Dublin vagy Frankfurt válhat azzá, Luxemburg 3 százaléknyi szavazatot kapott.

Bár az említések száma nem éri el azt a szintet, hogy az statisztikailag igazán jelentős legyen, mégis jól mutatja az irányt. E szerint a globalizáció és a brexit következtében a pénzügyi világ már más pénzügyi központot keres az Európai Unió számára - írták ezzel kapcsolatban a tanulmány szerzői. Hozzátették, megfigyelhető volt a felmérés során az, hogy a megkérdezettek hazabeszéltek, az amerikaiak 96 százaléka New Yorkra szavazott, a britek 76 százaléka Londonra. Öt éves távlatban azonban ezek az arányok 78, illetve 44 százalékra csúsztak vissza.