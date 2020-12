Lövöldözés volt Berlinben, nagy erőkkel nyomoz a rendőrség

Lövöldözést jelentettek szombaton a berlini Kreuzberg városnegyedből, négyen megsebesültek, a támadó elmenekült - közölte a német főváros rendőrsége az MTI szerint.

A környéket - ahol egyebek közt a Német Szociáldemokrata Párt (SPD) központja is található - lezárták, helyszíni beszámolók szerint a levegőben rendőrségi helikopter is köröz. A rendőrségi szóvivő közlése szerint az áldozatokat kórházba szállították, a berlini tűzoltóság Twitteren közzé tett tájékoztatása szerint három ember állapota súlyos. A szóvivő szerint a támadást vélhetően nem politikai indíttatásból követték el, ahogy azt is valószínűtlennek tartják, hogy terrortámadásról lenne szó. Szakértők úgy vélekedtek a helyi sajtónak nyilatkozva, hogy alvilági vita lehetett az esemény kiváltóoka.

A lövések nem sokkal hajnali négy előtt dördültek el, majd 5 óra után nem sokkal a mentőket és a tűzoltókat újra riasztották a helyszínre, de új lövésekről nem tudni, csak annyit ír a Berliner Morgenpost, hogy az első három után egy másik sérült férfit húztak ki a közeli Landwehr-csatornából, aki állítólag a lábán sérült meg. A rendőrség szerint a férfi egyedül ugrott a vízbe. A Möckernbrücke metróállomás körül, amely közvetlenül a Landwehr-csatornánál található, a rendőrség zseblámpákkal kutatta át a parti aljnövényzetet.

Gemeinsamer Einsatz mit der @polizeiberlin in der #Stresemannstraße in #Kreuzberg



Die #Rettungskräfte, darunter 3 Notärzte und 1 #Leitender_Notarzt versorgten hier 3 schwer verletzte Personen und transportieren diese zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser.#wirrettenBerlin pic.twitter.com/aYE5q2wHmS - Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) December 26, 2020

Számos taktikai felszerelésbe (golyóálló-mellény, gépfegyver, sisak) öltözött rendőrs állomásozik a helyszínen, hogy felkutassa a konfliktusban érintetteket - sérülteket és elkövetőket. Helikoptert is kértek, és körbepásztázták a környéket. A tűzoltóság és a mentők 18 járművel volt a helyszínen.