Ma is elmaradt Magyarország felminősítése

Megerősítette Magyarország "BBB mínusz" befektetési ajánlású államadós-besorolását pénteken a Fitch Ratings.

A nemzetközi hitelminősítő pénteken késő este Londonban bejelentette azt is, hogy a magyar szuverén osztályzatra változatlanul felminősítés lehetőségére utaló pozitív kilátás van érvényben - írta az MTI.

Az osztályzati megerősítéshez fűzött elemzésében a Fitch kiemelte: a magyar államadós-besorolás egyrészt azt tükrözi, hogy a magyar gazdaság strukturális jelzőszámai erőteljesek a cég által a "BBB" minősítési kategóriában nyilvántartott többi szuverén adós értékeivel összevetve, az osztályzat ugyanakkor figyelembe veszi a magasabb köz- és nettó külső adósságrátát, valamint a szakpolitikai döntéshozatal kiszámíthatatlanságából és a pro-ciklikus költségvetési politikából eredő kockázatokat is.

A Fitch Ratings szerint a magyar besorolás pozitív kilátása a nettó külső adósságban, illetve az államadósságban tapasztalható javulási folyamatot jelzi.

A magyar adósságráta még mindig majdnem a duplája a "BBB" besorolású országok átlagának még úgy is, hogy csökkenő pályán van - írta a hitelminősítő elemzésére hivatkozva a Portfolio. A Fitch szerint az adósságráta 2020-ban csökkenhet 70 százalék alá, továbbra is a költségvetés elsődleges többlete támogatja ezt.

Idén 4 százalékkal bővülhet a magyar gazdaság, majd jövőre 3,5 százalékra lassulhat az ütem, 2020-ban pedig 3,2 százalékos lehet a növekedés. Továbbra is elsősorban a beruházások hajtják ezt az EU-forrásoknak köszönhetően, emellett a háztartások fogyasztása is erős maradhat a béremelkedés miatt. Ugyanakkor a gazdaság közel áll teljes kapacitásához, a középtávú potenciális növekedés továbbra is csak 2 százalék körül van, ami alacsonyabb a "BBB"-országok átlagánál - írta a Portfolio.

A kép forrása: Shutterstock.