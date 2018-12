Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Macronék meghátráltak - ebben engednek a tüntetőknek

Felfüggesztik az üzemanyag adójának emelését - sajtóértesülések szerint kedden ezt jelenti majd be a francia kormány. Edouard Philippe kormányfő állítólag moratóriumot hirdet, így január elsejétől nem emelik az üzemanyag adóját, tehát az árak sem emelkednének - írja az Index.hu.

Erről először az AFP számolt be, de kormányzati források a Le Monde-nak is megerősítették a hírt. Úgy tudni, hogy a moratórium több hónapig is eltarthat. Már egy ideje zajlanak Franciaországban az üzemanyagárak emelése miatti, "sárgamellényesre" keresztelt tüntetések, amiket súlyos zavargások kísértek - olvasható a portálon.

Egy hete 290 ezren tiltakoztak országszerte az üzemanyagok árába épített környezetvédelmi adó ellen. A vezetők és központi szervezettség nélküli mozgalom szombaton Párizs több pontjának megbénítására készül, de nem tudni, mennyien gyűlnek újra össze. Macron támogatásokat adna, de nem akar engedni az energetikai átmenetből.

Az egész mozgalmat az interneten indították el néhány hete dühös autósok, miután pedig híre ment a közösségi médiában, eredetileg egynaposra tervezett demonstrációt tartottak országszerte múlt szombaton. Nagyobb kereszteződésekben, benzinkutaknál, autópálya-lehajtóknál, és üzemanyagraktárakhoz vezető utakon jelent meg országszerte 290 ezer tüntető.