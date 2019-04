Magára marad migránsügyben Magyarország a V4-ek között?

A menekültkérdést csak akkor lehet megoldani, ha valamennyi ország elkötelezi magát a szolidaritás mellett - nyilatkozta Frans Timmermans, az Európai Szocialisták Pártja (PES) európai parlamenti választási csúcsjelöltje, aki növekvő hajlandóságot lát a közös fellépésre a menekültkérdésben, bár nem Magyarországon, hanem Lengyelországban, Szlovákiában vagy Csehországban.

Erősödik a hajlandóság a közép-európai térségben a menekültkérdés közös megoldására az Európai Szocialisták Pártja EP-választási csúcsjelöltje, Frans Timmermans szerint. A holland politikus két hétfői német interjúban is arról beszélt, hogy változást tapasztal a migráció kérdéseinek megítélésében a visegrádi négyek térségében - írta az MTI.

A menekültkérdést csak akkor lehet megoldani, ha valamennyi ország elkötelezi magát a szolidaritás mellett. Nem lehet magukra hagyni azokat az országokat, amelyekben a menekültek megérkeznek az állandó belső határellenőrzés nélküli schengeni övezet területére, a feladatot közösen kell megoldani, különben ismét határok választják el egymástól az országokat, és akkor Schengennek vége - nyilatkozta a politikus a Rheinische Post című lapnak.

Magyarországnak és Lengyelországnak el kell magyarázni, hogy nem lesz többé nyitott határ Ausztria vagy Németország felé, ha csökönyös magatartásuk kárt okoz az egész schengeni övezetnek. Nem büntetni kell a szolidaritástól tartózkodó országokat, de tudomásul kell venni azt a politikai tényt, hogy az EU-t a kölcsönös szolidaritás élteti, és ha ez a szolidaritás csak egy irányban mutatkozik meg, akkor rögtön meg is szűnik. Azonban növekvő hajlandóságot látok a közös fellépésre a menekültkérdésben, bár nem Magyarországon, hanem Lengyelországban, Szlovákiában vagy Csehországban, így például leveleket kapunk lengyelországi polgármesterektől, akik azt mondják, hogy küldjetek menekülteket, megoldjuk - mondta Frans Timmermans. A jelenlegi, Jean-Claude Juncker vezette Európai Bizottságban az első alelnöki tisztséget betöltő politikus hozzátette, hogy ezek a települések támogatást kapnak EU-s forrásokból.

Közép-Európában enyhén a pozitív irányba fejlődik a gondolkodás a migrációról és a szolidaritásról, Magyarországon nem, de Szlovákiában, Csehországban és Lengyelországban is látok némi javulást, így most ők is megértették, hogy nekik is szolidárisan együtt kell működniük - nyilatkozta Timmermans a Deutschlandfunk országos közszolgálati rádiónak az MTI szerint.

A PES legnagyobb vetélytársával, az Európai Néppárttal (EPP) kapcsolatban a többi között elmondta, hogy Manfred Weber, az EPP csúcsjelöltje hivatalosan mindig azt állítja, hogy nem működik majd együtt szélsőjobboldaliakkal. Viszont Orbán Viktor magyar kormányfő még mindig Manfred Webert támogatja - tette hozzá Frans Timmermans, felvetve: vajon hová lesznek Orbán úr keresztény értékei, amikor megtagadja az élelmet a menedékkérőktől, mi a keresztényi abban, amikor így bánnak emberekkel?

HOZZÁSZÓLÁSOK HOZZÁSZÓLOK

A hozzászólások csak a Felhasználó véleményét tükrözik. Fórum moderációs elveinket itt olvashatja: https://www.napi.hu/info/adatvedelem.html