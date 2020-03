Magukat vizsgáztathatják a diákok Szerbiában

A szerb kormány újabb drámai lépésekre szánta el magát a koronavírus-járvánnyal összefüggésben azt követően, hogy néhány hete még viccelődtek az akkor még csak Kínában pusztító kóron.

Szerbiában a diákok az RTS közszolgálati televízió csatornáin keresztül kísérhetik figyelemmel a távoktatást. Az új oktatási modell nem befolyásolja a nyolcadikosok záróvizsgáját, azaz a kisérettségit megtartják, azonban az egyetemi vizsgákat és a felvételi vizsgákat későbbi időpontra halasztják - adott tájékoztatást Mladen Sarcevic oktatási miniszter a vajdasági Szabad Magyar Szó tudósítása szerint.

Az úgynevezett szummatív értékelésre akkor kerül sor, miután a diákok visszaültek az iskolapadokba, és tesztekkel elvégezték a tudásfelmérést. Az osztályzásban szerepet játszanak majd a digitális tankönyvek is, amelyek tartalmazzák a kérdéseket és válaszokat is, így a tanulók önmagukat is értékelhetik. Az osztályzás másik módja, a segédanyag felhasználásával történik, ezt a szülők juttatják vissza az iskolákba az elektronikus napló segítségével.

Nebojsa Stefanovic belügyminiszter közölte, hogy március 17-től nem nyitnak ki az állami hivatalok tolóablakai, így akinek valamilyen személyes dokumentuma lejárt vagy lejár a napokban, az nem tud újat igényelni. Amíg tart ez a helyzet, addig a lejárt személyes okmányok is érvényesek az országon belül. Ugyanettől a naptól kezdve szünetel az autók regisztrációja, vagyis nem fogadják a kérelmeket, nem adnak ki matricát és új rendszámtáblákat. Így amíg a szükségállapot van érvényben, addig lejárt forgalmival is lehet közlekedni.