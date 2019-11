Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Magyar állampolgársági ügy miatt áll a bál az ausztrál kormányban

Nyár óta megy a vita Josh Frydenberg ausztrál pénzügyminiszter ügyében: édesanyja magyar menekültként került az országba, de a hatályos magyar jogszabályok szerint fia is magyar állampolgárnak számít. Az ausztrál törvények viszont szigorúan szabályozzák a kettős állampolgárok által betölthető közéleti tisztségek körét. Még Orbán Viktor miniszterelnök levele sem segíthet a bajba jutott kincstárnokon.

Szabó Dániel , 2019. november 24. vasárnap, 10:24 Fotó: Getty Images - A képen középen ül Josh Frydenberg.

Nincs egyszerű helyzetben Josh Frydenberg ausztrál képviselő és miniszter: már a nyáron panaszt nyújtottak be ellene, miszerint választási kampányában megvezette a szavazásra jogosult kínai kisebbséget Melbourne keleti választókörzetében, de az elmúlt hetekben amiatt kellett magyarázkodnia, hogy az ausztrál jog szerint magyar állampolgárnak is számít.

A bonyolult helyzet alapja az, hogy bármit is mondhat a magyar állam az állampolgárairól, az ausztrál bíróságoknak a saját jogszabályaik alapján kell kimondaniuk, hogy valaki kettős állampolgárnak számít-e. Frydenberg esetében a problémát az jelenti, hogy anyai nagyszülei, valamint édesanyja is magyarként települtek ki. A konzervatív politikus pedig leszármazottként jogosult lehet a magyar állampolgárságra, főleg, hogy 1943 a magyar törvények szerint, ha valaki külföldön is született magyar szülőktől, akkor jogosult a címre.

Frydenberg ezért Orbán Viktor miniszterelnökhöz fordult, hogy igazolják, nincs magyar állampolgársága. Bár a kormányfő ezt igazolta neki, a sajátos ausztrál jogrendben ez keveset számít. Bizonyítéknak kevés, észrevételnek felel csak meg - derül ki a The Australian vasárnapi cikkéből. A fura szabályozásban azt kell megnézni, hogy számíthat-e külföldi állampolgárnak is a politikus, ami esetében sem a mostani, hanem az ügyben releváns időszak szabályai számítanak. (Igaz, a jelenlegi kettős állampolgársági magyar törvényeknek is megfelelne Josh Frydenberg.)

A politikus esetében az a legnagyobb probléma, hogy jelenleg úgy pénzügyminiszter, hogy a helyi törvények szerint még képviselő sem lehetne kettős állampolgárként. A vizsgálatot bíróság folytatja le az ügyében, de kérdés, hogy a kincstárnok ügyében mikor születhet döntést.

Furcsa mód, itthonról kevéssé látható módon, egyre inkább téma Magyarország és a Fidesz-KDNP-kormány az ausztrál belpolitikában. A kormányzó Liberális Párt (amely a nevével ellentétben az ottani konzervatív pártot jelöli) kapcsolatait a hazai politikai vezetéssel egyre többen kritizálják.

HOZZÁSZÓLÁSOK HOZZÁSZÓLOK