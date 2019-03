Magyar női vezérigazgató-helyettese lett egy nemzetközi szervezetnek

Jakab Zsuzsannát nevezték ki az Egészségügyi Világszervezet (WHO) vezérigazgató-helyettesévé - derül ki a WHO honlapjáról.

A WHO március 6-án jelentette be, hogy Tedros Adhanom Ghebreyesus vezérigazgató Jakab Zsuzsannát, az intézmény európáért felelős regionális igazgatóját nevezte ki helyettesévé. A bejelentés a WHO árfogó reformjának nyilvánosságra hozatalával egy időben történt, melynek keretében modernizálnák és megerősítenék az intézményt, és hatékonyabbá tennék a világ vezető közegészségügyi hatóságának működését - derül ki a WHO honlapjáról.

A közlemény szerint a vezérigazgató-helyettes feladatai közé tartoznak majd az egyetemes egészségügyi lefedettség technikai programmjai, az életút, a fertőző és nem fertőző betegségek, az egészségesebb populációk és az antimikrobális rezisztencia témaköre, valamint egyéb olyan ügyek, amelyekre a vezéigazgató helyénvalónak tart delegálni.

Jakab Zuszsanna kinevezése azonnali hatályú, ám az európai régióért felelős igazgatói feladatokat is ellátja a következő honapban. A regionális igazgatói kinevezése 2020. január végéig szól, az utódjának kiválasztása még folyamatban van - olvasható a közleményben.

A WHO 53 európai tagállama fogja kiválasztani Jakab Zsuzsanna utódját az régióért felelős igazgatói posztra a szeptemberi éves kormányzati találkozójukon.