Magyarország az autóipari kitettségről intő jelet kapott a szomszédból

Szlovákiában az autógyárak újra beindultak, az ország gazdaságának kardinálisan fontos külkereskedelmi mérleg újra rekordokat döntöget. De annyira kiszolgáltatott az ország a járműgyártásnak, hogy éppen emiatt nem biztos a talpra állás. Intőjel ez az autógyárakra építő Magyarországnak is, hogy mit jelent a külpiaci függés.

A nagy autógyártók igyekeznek behozni a tavaszi lemaradásaikat, felpörgetve az eladásokat, ami a szlovák külkereskedelmen is meglátszik. Míg az idei év első öt hónapjában több mint 20 százalékkal kevesebb árut vittek ki Szlovákiából az előző év azonos időszakához képest, júniusban már csak 1,2 százalékos lemaradást mért a Statisztikai Hivatal. A behozatal ezzel szemben csak lassabban hozza be a visszaesést, hiszen még júniusban is csaknem 9 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól - írja az Új Szó, amely szerint a külkereskedelmi meg is pozitívba fordult, az ország kivitele júniusban 710 millió euróval haladta meg a behozatalt.

Szlovákia gazdasága még a magyarnál is jobban az autóiparra, emiatt tanulságos a mostani helyzet: a külkereskedelmi többlet 480 millió euróval nőtt az egy évvel korábbihoz képest, és havi szinten a legnagyobb Szlovákia történetében. Viszont arra már most figyelmeztet Eva Sadovská, a Wood & Company befektetési és tanácsadó társaság elemzője, hogy a mostani kilövés tartóssága már nem az országon múlik. A szomszédunk gazdasági teljesítménye idén több mint 11 százalékkal esik vissza az egy évvel korábbihoz képest, miközben nagyjából 100 ezren veszíthetik el az állásukat. Hogy ez javuljon már attól függ, hogy Szlovákia kereskedelmi partnerei hogyan kezelik a járvánnyal járó gazdasági válságot.

Az ICC Open Economy Indexe (nyitott gazdaságok rangsora) szerint a vizsgált országok közül Szlovákia a 12. a világon, Magyarország a 13. Azt, hogy ebből később még baj lehet, jól mutatja a hazai friss exportadatok alapján a feldolgozott termékek exportvolumene 17, importja 2,9 százalékkal kevesebb lett. Az export volumencsökkenéséhez nagymértékben hozzájárult az autóiparhoz kapcsolódó szakmai, tudományos, ellenőrző műszereknek és készülékeknek, az egyéb fémtermékeknek, valamint a gumigyártmányoknak a koronavírus okozta járvány miatti jelentős forgalom-visszaesése.