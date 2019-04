Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Magyarország is ott lesz a pekingi csúcstalálkozón

Összesen 37 kormány-, illetve államfő, valamint egyéb vezető jelezte részvételét az április 25. és 27. között Pekingben tartandó második Egy övezet, egy út fórumra - idézi Vang Ji kínai külügyminiszter pénteki sajtótájékoztatóját az MTI.

Elmondta, Magyarország mellett több európai állam, így például Ausztria, Csehország, Szerbia, Görögország, Olaszország, Portugália és Svájc vezetői is részt vesznek majd az április 27-én, a fórum alkalmával zajló csúcstalálkozón, amelyen ott lesznek az Új Selyemút-tervként is ismert kezdeményezés más érdekeltjei, a többi között Oroszország, Mongólia, Pakisztán, Vietnam, Thaiföld, Szingapúr, a Fülöp-szigetek, Chile és Egyiptom vezetői is. Hozzájuk csatlakozik majd António Guterres ENSZ főtitkár, valamint Christine Lagarde, a Nemzetközi Valutaalap (IMF) vezérigazgatója - hangzott el a sajtótájékoztatón.

Közölte, Kanada, az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Németország, Franciaország, Spanyolország és Ausztrália magas rangú küldöttekkel képviseltetik majd magukat az eseményen.

A csúcstalálkozó mellett, az idei fórumon első alkalommal, az üzleti szféra képviselői is találkozhatnak egymással - emelte ki Vang. Az első fórumon tárgyalt hattal szemben most már 12 olyan témát is megvitatnak majd a részvevők, amelyek célja a gyakorlati együttműködés elősegítése. A kínai külügyminiszter elmondta: az eseményen olyan témák kerülnek a figyelem középpontjába, mint az összeköttetések fejlesztése, a növekedés új forrásainak feltárása, újabb együttműködési formák kialakítása és a fenntartható fejlődés.

A fórum a 2013-ban meghirdetett, világméretű gazdasági-infrastrukturális Egy övezet, egy út kezdeményezéshez kapcsolódó legmagasabb szintű nemzetközi esemény, egyúttal Kína idei legfontosabb rendezvénye, amelyet Hszi Csin-ping kínai elnök nyit majd meg - tudatta a külügyminiszter.

Az Új Selyemút terv eddigi eredményeivel kapcsolatban Vang elmondta: 126 ország és 29 nemzetközi szervezet írt alá együttműködési megállapodást Kínával. Kiemelte: Kína és a részt vevő országok közötti kereskedelem meghaladta a 6 ezer milliárd dollárt, a befektetések összege 80 milliárd dollár felett volt, és a megvalósult projekteken keresztül csaknem 300 ezer új munkahely jött létre.