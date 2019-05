Magyarország lemaradóban van a régióban

A közép-kelet-európai (CEE) piac más fejlődő régiókhoz képest a régió továbbra is stabilabb és biztonságosabb célt jelent a nemzetközi befektetőknek. Tavaly hazánk is a régiós felvásárlási rekorderek között volt a befektetett tőke nagysága alapján, azonban a tranzakciók számában még mindig messze lemaradt a dobogós helyről - derül ki a Mazars és a Mergermarket közös jelentéséből.

A szakértői tanulmány a 2018-ban történt vállalati összeolvadásokra és felvásárlásokra (M&A - Mergers and Acquisitions) fókuszál a közép-kelet-európai régióban. Az 5 millió euró feletti, nyilvánosan bejelentett vállalati összeolvadásokat és felvásárlások vizsgáló elemzés szerint a közép-kelet-európai M&A-piacon 46,9 milliárd euró cserélt gazdát, összesen 701 megállapodást ütöttek nyélbe.



A régiós piac továbbra is vonzó a külföldi befektetők számára: a befektetett tőke értékét tekintve Ausztria, Csehország, Magyarország, Ukrajna, Oroszország és az Adria-régió is növekedett 2017-hez képest.

A fejlődő piacok többségében a befektetések értéke több mint 20 százalékkal csökkent, a közép-kelet-európai piacon viszont stabilabbnak mutatkozott a helyzet, hiszen a mérséklődés csupán 1 százalékos volt.

Látszik a lassulás a piacon, de ez kifejezetten jó eredménynek számít a többi régióhoz képest - hívta fel a figyelmet Benedek Zoltán, a Mazars budapesti irodájának audit és tanácsadási üzletágának partnere, aki szerint az ügyletek számát tekintve kiemelkedik a többi régióhoz képest, ez 701 ügyletet jelentett.

A Mazars szakértői szerint a régió vonzerejében benne van az EU-átlagot meghaladó, 3 százalék feletti várható GDP-bővülés, illetve az, hogy a régió alapvetően stabil, az előző évek prosperitásának köszönhetően kialakult egy vásárlóképes fogyasztói réteget. A cégek itt a nyugati országoknál alacsonyabb béreken kapnak szakképzett munkaerőt, valamint azt, hogy a régióban alapvetően jó minőségűek az eszközök és az infrastruktúra - tette hozzá Benedek.

A Telenor megmozgatta a piacot

Magyarország 2018-ban Magyarország Ausztria és Lengyelország mögött a régiós M&A-piac harmadik helyén állt, ami leginkább a Telenor tavalyi felvásárlásának volt köszönhető, ami a második legnagyobb régiós ügylet volt a régióban a maga 2,8 milliárd eurós értékével.

A Magyarországon a külföldi befektetések száma is nőtt a 2017-hez képest, azonban tranzakciószámban a hagyományosan nagyobb M&A-piaccal rendelkező országok - Ausztria, Lengyelország és Csehország mellett Románia és Észtország is - megelőzték. A sorrendben Benedek szerint Románia nem számít meglepetésnek, viszont Észtország 4. helyezése sokkal inkább. Ez az észt gazdaságpolitikai stratégiának a sikerességét mutatja, ugyanakkor a relatíve jó helyezés a Telenor megdealjének (amit általában 1 milliárd eurós tranzakciókra szoktak érteni) volt köszönhető.

A Mazars szakértői szerint a régión belüli, határokon átívelő tranzakciók mind számban, mind értékben elhanyagolhatók, az M&A-piacot a belföldi tranzakciók és a régión kívülről érkező befektetők uralják. Tavaly a külföldi (régión kívüli) befektetések értéke a 2017-eshez képest megduplázódott, és majdnem elérte a 27 milliárd eurót.

A külföldi befektetések ráadásul a teljes M&A-piac értékének 58 százalékát tették ki. A tranzakciók darabszámánál azonban az M&A-ügyletek több mint felét a határon belüli befektetések képezik.

A külföldről a régióba áramló tőke esetében hagyományosan a nyugat-európai országok (Németország, Egyesült Királyság, Franciaország, Hollandia) és az USA dominál. Meglepetésre a Kínából érkező befektetések 2018-ban jelentősen csökkentek a korábbi erősebb M&A-aktivitáshoz képest.

Ugyanakkor Urbán Nóra, a Mazars tranzakciós és tanácsadási szolgáltatásokért felelős menedzsere megjegyezte, hogy e területen bár a kínai befektetések a várakozásoktól és a korábbi években tapasztaltaktól elmaradtak ugyan, de az elmondható, hogy az ázsiai érdeklődés a régió iránt még mindig egyre nagyobb.

Nagy ugrás a magántőkés felvásárlásokban

Jelentős ugrást, 83 százalékos növekedést regisztráltak tavaly a magántőkés (Private Equity) felvásárlások értékében, amely összesen 7,5 milliárd eurót tett ki. A magántőkénél is elmondható, hogy a piacot tavaly a nagy értékű tranzakciók uralták (például Innio-, Zentiva-felvásárlás), ami a növekvő érték mellett a tranzakciók számának csökkenésével is együttjárt.

A nemzetközi felvásárlásokkal foglalkozó cégek vonzónak találják a régió árazását és erős gazdasági alapjait, ezért a magántőke-iparág az utóbbi években virágkorát éli, és jelentős tényező a régióban - jegyezték meg a Mazars szakértői.

Mi izgatja a befektetőket?

Tranzakciószámban továbbra is a termelő, az ipari vállalatok felvásárlásai vezetik a piacot, azonban a sokrétű gazdaságnak köszönhetően több más szektorban is jelentős az ügyletek száma. A termelő cégek mellett az it-, a szolgáltatások, a kereskedelem, az élelmiszeripar, az energiaszektor, az egészségügy, valamint az agrárszektor is kiemelkedően teljesített 2018-ban.

A befektetett tőke értéke alapján az energiaszektor az egyértelmű nyertese 2018-nak 7,6 milliárd euró tranzakciós értékkel. Igaz, ennek az összegnek a nagy része néhány megaügyletnek köszönhető (Rosznyefty - 3,7 milliárd euró, OOO Arctic LNG - 2,2 milliárd euró).

Az ipari termelőszektor második helyéhez hozzájárult az Innio-csoport felvásárlása (Advent International - 2,78 milliárd euró). A harmadik helyen a telekommunikációs szektor áll, amely gyakorlatilag a Telenor-csoport cseh befektetők (PPF-csoport - 2,8 milliárd euró) általi felvásárlásának értéke. Utóbbi szektor idén is jól teljesíthet, szintén egy megadealnek köszönhetően - mutatott rá Benedek -, ami a Vodafone-UPC tranzakcióból adódhat.

Jelentősen nőtt a pénzügyi szolgáltatási szektor tranzakciós értéke is 2018-ban. A pénzügyi szolgáltatók alapvetően jól teljesítenek, és a bankszektor is egyre stabilabb a régióban, emellett a különböző fintech megoldások kedvelt tesztpályája is Kelet-Közép-Európa, a modern banki megoldásokra kimagasló a helyi fogyasztók nyitottsága.

Az információtechnológia is hatalmas növekedés előtt áll a Mazars tanulmánya szerint, hiszen a szektorba korábban áramló tárgyi, humán- és pénzügyi befektetések, valamint a fejlett infrastruktúra mostanra ért be.

Jó kilátások a 2019-es évre

A kilátások alapvetően pozitívak a jövőre nézve a piac stabilitását és a trendeket figyelembe véve. A régió GDP-növekedése kimagasló, minden országban zajlik a generációváltás, a munkaerő képzett, a kis- és középvállalati szektor fejlődik, azonban a pozitív eredmények ellenére a régiónak szembe kell néznie néhány kihívással.

A Mazars ezek közé sorolja a brexit lehetséges hatásait, az USA kereskedelmi háborúját az EU és Kína ellen, az orosz szankciók hatásait, valamint az Európai Unió és a régió néhány kormánya közt lévő feszültséget is. Mindezek ellenére a régió eddig is megbízható és növekedésre képes területet jelentett a nemzetközi és helyi befektetőknek.

A régiós elemzés Magyarországgal kapcsolatban megjegyzi, hogy a külföldi M&A-tőke beáramlása a magyar piacra 2018-ban kivételesen jelentős volt, ez azonban gyakorlatilag egy meghatározó felvásárlás (Telenor) hatásának köszönhető. A 2018-as tranzakciószám- és értéknövekedés bizakodásra adhat okot a jövőre nézve, viszont az utóbbi években a régiós versenyben lemaradás látszik.

A generációváltás, a kialakult startup-ökoszisztéma és a gazdasági növekedés jó alapot és lehetőségeket biztosít a külföldi befektetői bizalomnak, azonban továbbra is jelentős a belföldi tranzakciók dominanciája a hazai felvásárlási piacon - tette hozzá Benedek.

