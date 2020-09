Magyarországon gyorsul, Csehországban csökkent az infláció

Augusztusban 3,3 százalékra mérséklődött a júliusi 3,4 százalékról az éves infláció Csehországban - közölte a cseh statisztikai hivatal csütörtökön Prágában.

A tavalyi évvel összehasonlítva például drágultak az alkoholos italok és a dohányáruk, míg a postai és távközlési szolgáltatások olcsóbbak lettek. Havi összehasonlításban az augusztusi infláció a júliusi szinten maradt.

A szeszes italok ára 9,5 százalékkal, a söré pedig 3,7 százalékkal volt augusztusban magasabb, mint egy éve. A bor ára azonban kismértékben csökkent.

A hústermékek most 6 százalékkal drágábbak, mint egy éve. A gyümölcs 24 százalékkal, a cukor ára pedig 12 százalékkal magasabb. Drágultak a lakhatási kiadások is, drágább a lakbér, a vízdíj, a villany és a gáz is.

A másik oldalon a postai szolgáltatások és a távközlés árai négy százalékkal alacsonyabbak, mint tavaly augusztusban, mérsékelten csökkentek a közlekedésre fordított kiadások is.

Piaci elemzők arra számítanak, hogy az idei egész éves infláció várhatóan 3,2-3,5 százalék között fog alakulni.

A legújabb statisztikák alapján júliushoz képest mérsékeltebben, de továbbra is erőteljes, csaknem 4 százalékos ütemben nőttek Magyarországon éves összevetésben a fogyasztói árak. Egy év alatt az élelmiszerek 17-18 százalékkal lettek drágábbak. A fő inflációs mutató ezzel most épp a Magyar Nemzeti Bank középtávú 3 százalékos inflációs céljához szabott plusz/mínusz egyszázalékos tűréssávjában maradt, miután abból felfelé kitört a nyáron.