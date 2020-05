Magyarországot is elsodró autóipari válság bontakozik ki

Németországban lepattant a kormányról az autóipari lobbi, amikor a koronavírus-válságra tekintettel külön támogatást igyekezet kivasalni a berlini vezetésből. Még meglepőbb azonban talán, hogy a közvélemény sem támogatja a nagy hírű német autógyártók kivételezett támogatását. Magyarországnak rossz hír, hogy az ipari termelés nagy részét épp ezek a cégek adják.

Az előző nagy gazdasági világválság idején, 2009-ben új szó került a német lexikonokba, az Abwrackprämie, azaz a selejtezési bónusz, amelyben a kormány támogatta az öreg autók kivonását a forgalomból, ha azokat a újra cserélték az autósok. Berlin ötmilliárd eurót tolt be ezzel az ösztönzőprogrammal a német autógyártók kapuján, ami rekordszintre lökte az eladásokat, és arra sarkallta a brit és a francia kormányt, hogy hasonló adománnyal segítse saját autóiparát.

A koronavírus-járvány farvizén kibontakozott gazdasági válság azonban, úgy tűnik, nem találta ilyen adakozó kedvében a berlini kormányt - derül ki a Financial Times összefoglalójából. Az elmúlt évek ugyanis sok mindenben eltértek a 2009-et megelőző időszaktól. Ezek közül a legfontosabb különbség a 2015 szeptemberében kirobbant dízelbotrány, amelyben kiderült, hogy a Volkswagen manipulálta dízelmotorjainak fogyasztását annak érdekében, hogy azt kisebbnek láttassa a valóságosnál. És más autógyártóknál előfordultak trükközések.

Kosarat kaptak

A német autóipar híres szakmai és egyben lobbiszervezete a VDA most is beindult: telefonos távkonferenciát kezdeményezett Angela Merkel kancellár és legfontosabb miniszterei, továbbá a VW, a Daimler és a BMW top vezetőinek részvételével, ám a tanácskozás eredménytelenül zárult. A kormány tagjai csak annyit ígértek, hogy készek tovább tárgyalni a gazdaságot élénkítő intézkedésekről, amelyeket várhatóan június elején jelentenek be. Ez igen rossz hír a német autóipar köldökzsinórján lógó magyar gazdaságnak is.

Nagyon fáj Az autógyárak átlagosan a magyar export 25 százalékát adják évente, viszont kivételes esetekben ez a szektor felelt a GDP-növekedés 40-50 százalékáért.



Itthon a német cégek közül jelen van a Daimler a kecskeméti Mercedes-gyár révén, a legnagyobb szereplő pedig az Audi Győrben, amelynek több mint 12 000 dolgozója van. A BMW - ugyan elhalasztotta beruházása végét -, de hamarosan Debrecenben kezdi meg működését. Rajtuk kívül pedig olyan nagy beszállítók is jelen vannak, mint a Continental vagy a Bosch is, amelyekre szintén kihathat a nagyobb gyártók gyengélkedése.

Herbert Diess, a Volkswagen vezérigazgatója azt mondta a kudarcos egyeztetés után, hogy ha az autógyártók támogatása a több ezer beszállító és értékesítő tevékenységének ösztönzésén keresztül az egész gazdaságra pozitív hatással lenne. Ola Kallenius a Daimler részéről hangot adott aggodalmának, hogy a bónuszuk nélkül a vevők elhalasztják autóvásárlásaikat, Oliver Zipse szerint nehéz lesz megmagyarázni a német közvéleménynek, hogy a kormány miért nem segíti a hazai autóeladásokat.

Átkozott botrány

A dízelbotrány gyökeresen új helyzetet teremtett: elszállt az autógyártók iráni bizalom - véli Stefan Bratzel, a kölni Autóipari Menedzsmentközpont igazgatója. Majd hogy nem lehetetlent kívánnak a cégek a politikusoktól azzal, hogy a közvetlen támogatást kérnek az ágazatnak, annak ellenére, hogy közel hárommillió munkahely függ tőle. Ezt igazolja, hogy Merkel pártja, a konzervatív CDU május elején jelezte: egy általános ösztönözőprogramot támogat, amely nem kivételez egyetlen iparággal sem.

A legnagyobb német szakszervezet, az IG Metall szintén negatív üzenetet fogalmazott meg, hiába képvisel több ezer autóipari munkást is. A Bund környezetvédő csoport feje, Olaf Bandt szerint a jövőben nem a környezetszennyező autókat kellene támogatni azzal, hogy olcsóbbá teszik az értékesítésüket, hanem például a kerékpáreladásokat.

Az autóipar barátai körül hiányoznak a szakértők is, akik szerint más a helyzet, mint 2009-ben, amikor a kereslet omlott össze. Most csak felfüggesztették vásárlásaikat a vevők a karanténok idejére, nem az a gond, hogy nincs pénzük autót venni, hanem az, hogy elhalasztották a vásárlásukat - mondta Gabriel Felbermayr, az IfW kutatóintézet elnöke.

Negatív imázs

Rossz fényt vet az autógyártókra, és ellenük irányuló kampányokat eredményezett, hogy idén ötmilliárd euró osztalékot szándékoznak szétosztani részvényeseik között annak ellenére, hogy 200 ezer alkalmazottjuk a kormány támogatását élvező bérkiegészítési programnak köszönheti állása megtartását.

A hazai ösztönzést megkérdőjelezi az is, hogy a német autógyártók termékeinek kétharmadát exportálják - ez is lényeges változás az egy évtizeddel ezelőtti helyzethez képest. Nem véletlen, hogy sok szakértő az európai szintű gazdaságösztönzés fontosságát hangsúlyozza. Emellett mivel a német autópiacon is nőtt az importált autók aránya, a roncsautóprogram nem kis részben az ő zsebükbe rakná a német adófizetők pénzét - mondja Felbermayr.

Nem hagyják magukat

A cégeknek annyiban igazuk van, hogy bár nekik kellő tartalékaik vannak a nehéz idők átvészelésére, a kisebb beszállítók nem képesek túlélni a termékeik iránti kereslet összeomlását. Ugyanakkor Monika Schnitzert, a német kormány gazdasági tanácsadó testületének tagját, ez sem hatja meg. Szerinte talán éppen az a legnagyobb baj, hogy a gazdaság ennyire kiszolgáltatott az autóiparnak.

A legrosszabb hír az ágazatnak azonban minden bizonnyal az, hogy az ARD tévécsatorna felmérése szerint már a németek sem dobnak hátast legendás autógyártóiktól. A közvélemény-kutatásban a megkérdezettek 63 százaléka azt mondta, hogy ellenzi az autógyártók külön támogatását. Schnitzer szerint ennek ellenére végül kapni fognak valamit, a lobbierejük ugyanis páratlanul erős.