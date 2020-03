Magyarországra is elért a zágrábi földrengés - Orbán felajánlotta segítségét Horvátországnak

Előbb egy 5,6-os erősségű földrengés volt vasárnap reggel Zágráb térségében, ezt egy 5,1-es utórengés követte. Zágrábban többen megsérültek a fölrdrengésekben, amelyek Magyarországon is érzékelhetőek voltak. Orbán Viktor pedig felajánlotta Magyarország segítségét a horvát kormányfőnek.

Reggel 6 óra 24 perckor a Richter-féle skála szerinti 5,6-os földrengés keletkezett a horvát főváros, Zágráb térségében, mintegy 9 kilométeres mélységben - - közölte az MTI-vel a CSFK Geodéziai és Geofizikai Intézet Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium.

Nem sokkal később az első rengés után - 7 óra 1 perckor - újabb földrengés keletkezett Zágráb térségében, melynek magnitúdója 5,1 volt a Richter-féle skálán. A földmozgásokat a lakosság Magyarországon is érzékelte.

Ságrábi sajtóbeszámolók szerint tíz másodpercen keresztül rengett a föld, az emberek az utcákra menekültek, elment az áram, több épület homlokzata is megsérült, a zágrábi katedrális egyik 108 méteres tornyának egy része letört, és leesett a kereszt is, károkat okozva a környező épületekben. Jelentős károk keletkeztek a horvát parlament épületén is. Vannak sérültek - közölte a zágrábi mentőszolgálat illetékese a Jutarnji List című napilappal, hozzátette azonban, hogy a legtöbben csak könnyebb sérüléseket szenvedtek. Egy gyerekre egy épület tetejének része esett rá, de az ő állapota is stabil. Később egy összedőlt épületből egy 15 éves gyerekeket kellett kimenteni, akinek jelenleg válságos az állapota.

Orbán Viktor miniszterelnük vasárnap délelőtt szolidaritásáról biztosította Andrej Plenkovic horvát kormányfőt, és felajánlotta Magyarország segítségét - közölte az MTI-vel Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóirodát vezető helyettes államtitkár. Levelében Orbán Viktor úgy fogalmazott: "Sajnálattal értesültem a Horvátországot és annak fővárosát sújtó természeti csapásról. Fontosnak tartom, hogy ezekben az embert próbáló időkben Közép-Európa nemzetei minden lehetséges módon kifejezésre juttassák egymás iránti szolidaritásukat. A magyar emberek nevében szeretném ezúton kifejezni együttérzésemet, és felajánlani Magyarország segítségét."