Majdnem 145 milliárd forintos kerettel indul az ingyenes vonatbérlet program az EU-ban

Hivatalosan is része lett az Európai Unió következő hétéves költségvetésének, így a koronavírus járvány után mintegy 400 millió eurós (143 milliárd forintos) keretből újraindul az európai fiatalok ingyenes vonatbérlet-programja - jelentette be szombati online sajtótájékoztatóján Ujhelyi István szocialista EP-képviselő, a DiscoverEU-program mentora.

A "FreeInterRail" alapötlete két német fiatal aktivistától, Vincent-Immanuel Herrtől és Martin Speertől származik, akik néhány éve arra tettek javaslatot, hogy az Európai Unió lepjen meg minden európai fiatalt egy ingyenes vonatbérlettel a 18. születésnapján. A javaslatot elsőként Ujhelyi István magyar EP-képviselő karolta fel és támogatta.

Az elmúlt években többszáz magyar fiatal tudott élni a lehetőséggel, a program sikerét jól mutatja, hogy a Magyarországon elérhető bérletekre közel tízszeres volt a túljelentkezés és a program nemrég európai nívó-díjat is elnyert. A pilot-időszakban több mint 350 ezer európai fiatal jelentkezett a lehetőségre, közülük több mint 70 ezren jutottak ingyenes vonatbérlethez. Az MSZP európai politikusa szerint komoly siker, hogy a következő hétéves uniós költségvetésbe is bekerült az ingyenes vonatbérlet. Bővíteni is sikerült az Erasmus+ pénzügyi kereteit, benne pedig immár külön költségvetési sort kapott a DiscoverEU program.

Ujhelyi megköszönte, hogy a projektet támogatta Manfred Weber néppárti frakcióvezető és Navracsics Tibor korábbi uniós biztos is.

A képviselő közölte, régóta szorgalmazza a magyar kormánynál, hogy csatlakozzanak a programhoz és állami költségvetésből biztosítsák minden évben a tizennyolcadik életévüket akkor betöltő fiatalok ingyenes vonatbérletét, ez az MSZP politikusa szerint mintegy 9 milliárd forintba kerülne évente.