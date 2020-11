Már 28-an haltak meg az ugandai elnökválasztási kampányban

Tovább nőtt az ugandai tüntetések halálos áldozatainak száma. Az afrikai országban azt követően robbant ki az erőszakhullám, hogy őrizetbe vették a politikai ellenzék vezetőjét.

Az elmúlt napokban legalább 28-an vesztették életüket a kelet-afrikai országban - írja nemzetközi sajtóforrások nyomán az MTI.

Az AP amerikai hírügynökség ugyancsak az ugandai rendőrségre hivatkozva 37 halálos áldozatról adott hírt. Csütörtökön még 16 halálesetről lehetett tudni.

Fred Enanga rendőrségi szóvivő egyúttal közölte, hogy országszerte 577 embert vettek őrizetbe.

Az afrikai országban azután törtek ki tüntetések, hogy szerdán őrizetbe vették Bobi Wine popsztárt, az ugandai ellenzék elnökjelöltjét. A hatóságok vádemelést követően elengedték Bobi Wine-t.

Az ugandai választási bizottság figyelmeztetett, hogy felfüggeszthetik az elnökválasztási kampányt, ha folytatódik az erőszak. A bizottság egyúttal felszólította a jelölteket, hogy tartsák be a vonatkozó irányelveket a kampány során.

Ezek között az is szerepel, hogy nem rendezhetnek 200 főnél nagyobb gyűlést a koronavírus-járvány miatt.

A rendőrség kampánykörútján vette őrizetbe Wine-t - polgári nevén Robert Kyagulanyit - annak gyanújával, hogy megsértette a koronavírus-járvány miatt a nyilvános összejövetelekkel kapcsolatban elrendelt intézkedéseket. A lépés nyomán összecsapások törtek ki a fővárosban, Kampalában.

Az ellenzéki elnökjelöltet végül pénteken vádemelést követően elengedték. Wine ellen fertőző betegség terjesztésére alkalmas tevékenység gyanúja és a Covid-19-cel kapcsolatos óvintézkedések megsértése miatt emeltek vádat.

A popsztár-politikus a bíróság előtt azt mondta, ellenfelének, Yoweri Museveni elnöknek kellene a törvényszék előtt állnia, mert ártatlan állampolgárokat gyilkol.

A rendőrség Wine híveit tette felelőssé az erőszakért, és tudatta, hogy erői könnygázzal, gumilövedékkel, vízágyúval, gumibottal és éles lőszerrel reagáltak, hogy "ellenőrzésük alatt tartsák az erőszakos tüntetőket".

A 38 éves Bobi Wine nagy népszerűségnek örvend az ugandai fiatalok körében, akik elégedetlenek a mindent átszövő korrupcióval, valamint a kormány tevékenységével, és változásokat követelnek.

A jelenlegi elnök, Yoweri Museveni 1986 óta vezeti Ugandát, és immár ötödik mandátumát tölti. Kora miatt nem is indulhatott volna a 2021-es választáson, de a parlament 2017-ben - az ellenzék heves tiltakozása ellenére - egy alkotmánymódosítással eltörölte az államfőre vonatkozó 75 éves felső korhatárt. Így akár 2030-ig is hatalmon maradhat.

Wine-t többször is őrizetbe vették azóta, hogy bejelentette politikai ambícióit.