Már a bevándorlók sem a régiek

Kevesebb pénzt küldtek haza a külföldön dolgozó lengyelek az elmúlt év végén, mint egy évvel korábban, ami arra utal, hogy a gazdasági bajok már a válság előtt kezdődtek.

A lengyel kivándorlók egyre kevesebb pénzt küldenek haza - írta a Business Insider Polska. Még 2019-ben is sok lengyel hagyta el hazáját elsősorban Németország felé, ám a hazautalt pénz azt mutatja, hogy sokan hazatértek külföldről. Emellett az ukrán vendégmunkások által Lengyelországból hazaküldött pénzösszeg is visszaesett - derült ki a Lengyel Nemzeti Bank adataiból.

Ez a két folyamat megerősíti a tényt, hogy még a koronavírus-járvány előtt történnie kellett valaminek a gazdaságban - a járvány csak felerősítette a gazdaság hanyatló tendenciáját. Ami a kopogós számokat illeti: 2019 negyedik negyedében a lengyelek 0,3 milliárd zlotyval kevesebbet küldtek haza, mint egy évvel korábban.

Ez főleg Németországra igaz, és lehet, hogy a gazdasági problémákra utalt, annál is inkább, mert a német-lengyel határt több lengyel lépte át, mint korábban, és ez volt a helyzet a repülőkön is. Az, hogy az ukránok kevesebbet küldtek haza Lengyelországból, annak is a következménye lehet, hogy egyre több teljes család telepedett le a lengyeleknél.