Már a kirekesztésig fajult a lengyel kampány, de bizonytalan a végeredmény

Szégyenletes kisebbségellenes kampányt folytat Andrzej Duda lengyel államfő, a kormányzó radikális jobboldali Jog és Igazságosság párt jelöltje a lengyelországi elnökválasztáson - állapítja meg a brit Guardian. A varsói elnöki palotában aktivisták fotókat adtak át Dudának, amelyeken olyan az LMBT (leszbikusok, melegek, biszexuálisok és transzneműek) kisebbséghez tartozó tinédzserek láthatók, akik a másságuk elutasításából fakadó kétségbeesésükben öngyilkosságot követtek el. "Remélem a rémálmaiban ezeket a gyerekeket fogja látni" - fogalmazott az egyik aktivista, aki részt vett az akcióban.

A történet jól jellemzi, mivé vált a május 10-éről június 28-ára elhalasztott lengyelországi elnökválasztási kampány. (Ez az első forduló időpontja, ha egyik jelölt sem szerez több mint 50 százalékot, akkor két hét múlva a két élen álló versenyében dől el, ki lesz az ország következő államfője.) A regnáló elnök úgy döntött, hogy a - Guardian értékelése szerint - szégyenletes homofób kampánnyal javítja esélyeit, miután legerősebb kihívója, a mérsékelt jobboldali Polgári Platform (PO) jelöltje, Rafal Trzaskowski, Varsó ellenzéki főpolgármestere a közvélemény-kutatások szerint ledolgozta korábban behozhatatlannak látszó előnyét.

Lementek a mocsárba

A PiS egyik parlamenti képviselője, az államfő kampánystábjának tagja egy televíziós vitában azt a penetráns tahóságot engedte meg magának, hogy azt mondja: ne hallgassunk ezekre a hülyeségekre az emberi jogokról, ezek az emberek nem egyenlőek a normális emberekkel. Duda sem maradt adós a taplósággal, kijelentette, hogy megvédi a gyermekeket az LMBT ideológiától, és elhíresült az a megjegyzése, amely szerint ez a kisebbség olyan veszélyt jelent a lengyel értékekre, mint a kommunizmus.

A lengyel populista jobboldal immáron sokadik választását vívja úgy, hogy kultúrharccá teszi a politikai kampányt. A korábbi szavazásokon a muszlimokban láttatták az ellenséget az ország kapui előtt, akik ellen hergelni lehetett a derék lengyeleket. A cinikus, manipulatív retorikával a főként vidéki, mélyen konzervatív szavazókat akarják mobilizálni. Ennek jegyében az ország nyolcvan helyi önkormányzat deklarálta, hogy nem terjedhet területén az LMBT ideológia.

A kisebbségi jogok melletti felvonulásokat tiltottak be vagy zavartak meg, a 48 éves Duda azzal kampányol, hogy betiltatja az LMBT jogok tárgyalását az iskolákban és elutasítja az azonos neműek házasságát. Jellemző a kormány populista hozzáállására, hogy tűzoltóautót ígér minden régióban annak a kerületnek, amelyben a legmagasabb lesz az elnökválasztási részvétel.

Valami elcsúszott

Ugyanakkor úgy látszik, hogy a régi, jól bevált forgatókönyv a társadalom kettéosztására, nem feltétlenül fog működni. Duda a koronavírus-járvány csúcsán behozhatatlan előnnyel vezetett, ám Trzaskowski megjelenésével fordult a kocka: az elnöki kampánycsapat meglepve látta, hogy elolvad az előny, és ma már a közvélemény-kutatások szerint az elnökválasztás második fordulójában, július 12-én a varsói főpolgármester elpáholhatja az államfőt.

Duda nagyon népszerű a vidéki Lengyelországban, a gondja az, hogy ezen túl mit tud felmutatni - mondja Aleks Szczerbiak, az University of Sussex politológusa. Az a tény, hogy nagyon erősen kötődik a kormánypárthoz, a PiS-hez, azzal járhat, hogy lehetnek olyan szavazók, akiknek személy szerint szimpatikus, de emiatt mégsem rá adják a szavazatukat.

Az első jelentős választás Európában a koronavírus-járvány után fordulópontot hozhat: Lengyelország az emberi jogok tagadásának szimbólumává válhat, de ha Trzaskowski győz, az a legnagyobb törés lehet az európai populista jobboldal rohamozásában azóta, hogy Duda 2015-ben hatalomra került. Az elnöki vétójog lehetővé tenné a varsói főpolgármesternek, hogy blokkolja a PiS vitatott jogszolgáltatási reformjait.

Gazdaság és nagypolitika

Mind Rafal Trzaskowski, mind Andrzej Duda kategorikus álláspontot foglal el abban a kérdésben, be kell-e Lengyelországnak lépnie az eurózónába. Mindaketten úgy vélik, hogy az eurót csak akkor kellene bevezetni, amikor az ország jobban felzárkózik gazdaságilag az EU átlagához. Trzaskowski szerint e kérdéshez nem szabad ideológiai alapon közeledni. Duda emlékeztetett arra, hogy Lengyelország az EU-s belépéssel vállalta az eurózóna-csatlakozás is, de a pontos dátumot nem határozták meg. Trzaskowski elhatárolódott a nyugdíjkorhatár emelésétől, viszont támogatja, hogy bátorítsák az embereket a tovább dolgozásra. Duda többször is kiemelte, hogy pártja, a PiS lecsökkentette a korhatárt, mi több, bevezeti a 13. havi nyugdíjat.



Andrzej Duda abban reménykedhet, hogy látogatása Donald Trump amerikai elnöknél a napokban Washingtonban megerősítheti vezető helyét a közvélemény-kutatásokban, miután a tradicionálisan német- és oroszellenes lengyel társadalom erőteljesen Amerika-barát. A találkozón több mint 120 megállapodást írtak alá és hírek szerint az USA rá akar sózni egy atomerőművet a lengyelekre. Hogy végül mit hoz ez az elnöknek, azt talán sosem tudjuk meg.