Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Már a kormányfő azonnali lemondását követelik az EU-s szakításban a britek

A kormány köreit is meglepte, milyen dühös reakciókat váltott ki a kormánypárti képviselők körében Theresa May brit miniszterelnök új, tízpontos javaslata a brexit menedzseléséről. Az ellenzéknek felkínált kompromisszumkísérlet is megbukott.

Theresa May brit miniszterelnök tett még egy utolsó kísérletet arra, hogy elfogadtassa pártjával és az ellenzékkel kormánya és az EU brexitmegállapodását. Bejelentette, hogy a parlamentben háromszor leszavazott válási egyezséget negyedszerre olyan javaslatcsomagban terjeszti be, amellyel reményei szerint megnyerheti a korábbi ellenzők egy részének támogatását is. Válaszul mind saját pártjában, mind ellenzéki oldalról rácsapták az ajtót - derül ki a Bloomberg beszámolójából. A tízpontos javaslatcsomag legvitatottabb része, hogy lehetővé tenné egy újabb népszavazás megtartását az egyezségről, amennyiben az átmenne a parlamenten.

Ezzel azokat az ellenzéki képviselőket akarta a kormány mellé állítani, akik a 2016-os brexitreferendum után újabb népszavazást akarnak a szigetország uniós tagságáról, ám ez a számítása visszaütött. A javaslatcsomagot bejelentő beszédét követően perceken belül kiderült, hogy pártjának brexiter képviselői a pokolba kívánják ezt a lehetőséget, amelyet egyébként eddig May is elképzelhetetlennek minősített. Többen azt követelték, hogy azonnal mondjon le ahelyett, hogy újra beviszi brexitjavaslatát a képviselők elé, ahol borítékolhatóan újabb megalázó vereséget szenvedne. A kormány köreit is meglepte, milyen gyorsan beintettek kollégái a miniszterelnöknek.

Nagyobb lehet a bukás

A Financial Times (FT) idéz egy olyan tory parlamenti képviselőt, aki eddig támogatta a kormányt, ám egy újabb szavazáson már ellene fog fordulni. Nem tudom támogatni ezt a totális zűrzavart, a miniszterelnöknek mennie kell! - fogalmazott Zac Goldsmith. Boris Johnson, aki a harmadik szavazáson szintén támogatta a terveztet, negyedszerre - pláne az újabb népszavazás árnyékában - nem fogja megszavazni azt.

Margaret Beckett munkáspárti képviselő, az újabb népszavazás egyik híve kijelentette, hogy ő és hozzá hasonlóan gondolkodó kollégái nem fogják támogatni azt a zagyva javaslatot, amit a miniszterelnök a bejelentése szerint a kormány a parlament elé visz. Jeremy Corbyn a párt elnöke, aki a néhány napja lezártnak minősítette a kormány és a Munkáspárt többhetes kompromisszumkereső tárgyalássorozatát szintén jelezte, hogy pártja nem fogja megszavazni az új változatot.

Feszültség

Az FT értesülése szerint a csomagot feszült kabinetülésen fogadta el a kormány, az euroszkeptikus miniszterek hevesen ellenezték a második referendum ötletét és Maynek azt az elképzelését, amely szerint az Egyesült Királyság a 2022-ben esedékes következő választásokig az EU-s vámunió része maradjon. (Ennek az a logikája, hogy az azon induló pártok megversenyeztethetnék brexitelképzeléseiket, lehetővé téve a briteknek, hogy eldöntsék, merre akarnak továbbindulni.)

A brexiter tory képviselők a kormányfő beszéde után összeültek, és egyhangúan amellett döntöttek, hogy a maguk részéről le fogják szavazni a kormány új brexitpaktumát is. A népszavazáson kívül az is zavarja őket, hogy a miniszterelnök a munkáspárti képviselők megnyerése érdekében a függetlenség után is érvényben tartaná az uniós munkaügyi és környezetvédelmi szabályozást. A kilépés elszánt hívei nem akarják, hogy ezeken a területeken a szigetország kényszerűen kövesse az EU-s rendszert, anélkül, hogy beleszólhatna annak kialakításába.

Brutális jóslat

Eközben a kormányzó Konzervatív Párt menetel története talán legnagyobb választási veresége felé az Egyesült Királyságban május 23-án tartandó európai parlamenti választáson. A legfrissebb közvélemény-kutatás szerint a nemrégen alakult Brexit Párt kaphatja a szavazatok 37 százalékát (néhány napja még "csupán" 33 százalékost mértek nekik), míg az EU-ban maradást akaró Liberális Demokraták lehetnek a másodikak 19 százalékkal. A két történelmi párt közül a Munkáspárt a szavazatok 13 százalékára számíthat, a toryk pedig bőven tíz százalék alá esve mindössze hétszázalékos eredményben reménykedhetnek.

HOZZÁSZÓLÁSOK HOZZÁSZÓLOK

A hozzászólások csak a Felhasználó véleményét tükrözik. Fórum moderációs elveinket itt olvashatja: https://www.napi.hu/info/adatvedelem.html