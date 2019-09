Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Már a metrókocsik is kémkedhetnek

Kémkedő metrókocsiktól tartanak az amerikai törvényhozók, ezért megtiltanák kínai vasúti és metrószerelvények vásárlását az amerikai városoknak. Az USA-ban egyébként japán, dél-koreai és kanadai kocsik is futnak, hiszen a legendás Pullman több mint harminc éve nem gyárt már vasúti kocsikat.

Újabb, szinte abszurd fejezetéhez érkezett a kínai-amerikai kereskedelmi háború. A washingtoni törvényhozás törvényben tiltaná meg az amerikai városoknak, hogy kínai vagy részben kínai gyártmányú metrókocsikat és személyszállító vasúti kocsikat valamint buszokat vegyenek. A törvénytervezet - amelyek a demokraták és a republikánusok is támogatnak - két megfontolásból mondana nemet a kínai termékekre.

Egyrészt az ott készülő - és Amerikában készre szerelt - vagonokat szerintük dömpingáron dobják piacra, kiszorítva ezzel a versenytársakat. Ennél is hathatósabb érv azonban a nemzetbiztonság. A The New York Times tudósítása szerint a törvényhozás attól tart, hogy az amerikai nagyvárosokba szállított metrókocsik és vasúti vagonok a beléjük épített, rejtett kommunikációs rendszerekkel alkalmasak arra, hogy kémkedjenek, lehallgassák az utasok telefonbeszélgetéseit és letöltsék az e-mailjeiket.

Okos metrókocsik

E félelmet erősítette a Fehér Ház nyári intézkedése, amelyet a Huawei high-tech kommunikációs cég ellen hozott - majd függesztett fel -, azért, mert a washingtoni vezetés úgy véli, hogy a vállalat 5G-s mobilhálózataiba kémrendszereket építenének be. A riadalmat tovább fokozza az a feltételezés, miszerint a földalatti hálózatokra "engedett" kínai okos metrókocsik adott esetben alkalmasak lehetnek a városi tömegközlekedés megbénítására, és ezáltal káosz előidézésére is.

A kémkocsiügyet egy kínai állami tulajdonban levő cég, a CRRC amerikai piacszerzése robbantotta ki. Ennek a vállalatnak vasúti kocsikat gyártó üzeme van az USA-ban: az egyik Massachusettsben, a másik Chicagóban. A CRRC legutóbb épp utóbbiban nyert egy tendert 1,55 milliárd dollárért, legyőzve a kanadai Bombardiert, amely 1,82 milliárdért tudta volna vállalni a kocsik szállítását.

Piacvédelemről a metrókocsik esetében nem lehet beszélni, mert az amerikai nagyvárosok 1981, a Pullman bezárása óta csak japán, kanadai és dél-koreai metrókocsikat (Bombardier, Kawasaki, Hyundai és Hitachi) tudnak rendelni. Boston, Philadelphia és Los Angeles föld alatti hálózataiban kínai kocsik dübörögnek.

A vasúti teherszállító vagonok esetében azonban beindultak a lobbi csoportok, hiszen a Greenbrier Companies, TrinityRail a szakszervezetekkel együttműködve kampányba kezdtek a kínai vasúti szerelvények vásárlása ellen.

Kínai helyett chicagói zászló

A kínai cégek a jelenlegi előírásokat úgy próbálják betartani, hogy a kocsiszekrényeket Kínában gyártják és onnan szállítják végszerelésre az Egyesült Államokba. A CRRC természetesen tagadja a vádakat, hogy metrókocsijaik bármilyen módon is alkalmasak lennének a kémkedésre, és az új, chicagoói üzemük munkatársai sem találtak erre utaló jelet. Sőt, a CRRC helyi üzemének tetején már nem kínai zászlót lenget a szél, mert ezt lecserélték Chicago lobogójával.

A washingtoni törvényhozás érzékenységére jellemző, hogy a vonatok és metrókocsik mellett a buszokra is kiterjesztenék a tilalmat. Ez utóbbinak van magyar vonatkozása is az elektromos buszokat szállító BYD vállalat ugyanis hazánkban is beindította már a termelést. A kínai vállalkozás kaliforniai telephelyének vezetői azonban úgy tűnik fellélegezhetnek, a törvényjavaslat legutóbbi verziójában a buszok már nem szerepelnek.