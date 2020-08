Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Már az olajipart veszélyezteti a 250 kilométeres széllel érkező hurrikán

Az USA déli tengerpartját éppen 15 évvel ezelőtt tarolta le a Katrina hurrikán, ami New Orleans lakónak azóta is visszatér rémálmaikban, és most hasonló viharciklon tart a térség felé. A Laura nevű hurrikán 20 millió emberre és a körzet olajiparára csap le.

A Laura hurrikán az elmúlt 24 órában 87 százalékkal erősödött és az amerikai szárazföldön megkezdett útjába 20 millió ember lakóhelye esik - kezdi beszámolóját a news4sanantonio.com hírportál. Több mint félmillió ember kitelepítését rendelték el. A négyes kategóriájú forgószél a legnagyobb ilyen vihar a Katrina és a Harvey pusztítása óta. Az előbbi három nap híján 15 évvel ezelőtt pusztított, katasztrofális árvizet okozva New Orleansban, az utóbbi három éve csapott le a térségre. "Túlélhetetlen" vihart okoz a Laura hurrikán A Laura a legerősebb augusztusi hurrikán a Katrina óta, amely egyébként ötös erősségű volt, és 1200 ember halálát okozta. A mostani viharzóna elsősorban hatalmas öt-hét méteres hullámaival okozhat nagy pusztítást - ezzel megint csak felzárkózik másodiknak a Katrina mögé. A Harvey 125 milliárd dollár kárt okozott, és Greg Abbott Texas kormányzója arra figyelmeztet, hogy a Laura megismételheti ezt, sőt a szél okozta kár még nagyobb lehet. (A kár a magyar GDP-vel összemérhető összeg - a szerk.) A Laura 240-250 kilométer/órás szélsebességgel csapott le a szárazföldre.

Getty Images Ötméteres tengeri hullámokra számítanak. "Túlélhetetlen" csapás Az amerikai meteorológiai szolgálat "túlélhetetlen" csapásként jellemzi a hurrikánt, amivel arra utal, hogy az útjába kerülő élőlényeket egyszerűen elpusztítja. Ugyanakkor az USA olajfinomító- és földgázexport-központjának túlélési képességét is tesztelni fogja, mivel éppen az útjába esik azon a 700 kilométeres szakaszon a texasi Freeporttól a Mississippi folyóig, ahol végigvonul. A centruma a texasi Port Arthur és a louisianai Lake Charles között halad át, amelyek a térség olajfinomítói iparának központjai. A forgószél támadása előtt biztonsági intézkedésként napi 2,2 millió hordó olaj feldolgozására képes kapacitást zártak le vagy mérsékelték a termelést - idézte a Financial Times az S&P Global Platts Analytics elemző cég adatait. Ez nagyjából a két állam part menti olajfeldolgozó kapacitásának negyede. Miután az USA idén napi hárommillió hordó nyersolajat és ötmillió hordó feldolgozott olajterméket exportálna, ez a csökkenés nem csupán az amerikai, hanem a világ olajellátására is hatással van. A Cheniere Energy legnagyobb folyékonygáz-exportáló terminálja a louisianai Sabine Passban szintén leállt, a dolgozókat evakuálták. "Halálra ítélt" város A hatóságok várakozása szerint a louisianai Lake Charles, egy 80 ezer lakosú város kapja a legnagyobb csapást - ennek jegyében az áramellátás már megszűnt. A település körzetében ötméteresnél magasabb hullámok várhatók, ami jóval meghaladja a korábbi négyméteres rekordot. Egy helyi meteorológus szerint ez egyszerűen katasztrofális. Sok lakó még azt megelőzően elmenekült, hogy lezárták volna a városhoz vezető autópályát. Reuters Várakozások szerint a Laura a csúcspontján ebben a körzetben gyengébb lesz, mint a Rita hurrikán, amely 2005 szeptemberében, egy hónappal a Katrina után csapott le. Ugyanakkor az akkori forgószél "csak" 200 kilométeres szélsebességgel érte el a szárazföldet. A Rita több mint 25 milliárd dollár kárt okozott. A Laura érkezése előtt a határidős benzinárak 3,6 százalékkal, 1,35 dollár/gallonra csökkentek visszavéve az ezt megelőző napok erős áremelkedéséből.