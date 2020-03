Már az orosz medve sem a régi

Az oroszországi állatkertekben elkezdtek ébredezni medvék a rendkívül enyhe tél miatt. Normális esetben még jó sokáig tovább aludhatták volna téli álmukat.

Moszkva állatkertjében a rendkívül enyhe tél miatt elkezdtek ébredezni téli álmukból a medvék - írta a Moscow Times az orosz főváros önkormányzatának tájékoztatója alapján. Az állatkert Medvék szigete területén élő Roza, a 28 éves barnamedve, illetve Alladin és Budur, a 25 és 26 éves himalájai medve elkezdték kiereszteni körmeiket.

Az elmúlt évben a két himalájai és a kamcsatkai mackó csak áprilisban kezdett magához térni. Az állatkert gondozói azonban most úgy látják fel kell készülniük korai visszatérésükre az ébren lévők világába. A vadonban a felébredő mackók azonnal teljes erejükkel belekezdenek normális életükbe. A védett környezetben stresszmentesen szoktatják hozzá őket a hibernáció utáni ébrenléthez. Előbb csak bogyókat és gyümölcsöket kapnak, később jutnak húshoz.

Nem csupán Moszkvában teszik meg azonban első lépéseiket szokatlanul korán a medvék. Ugyanez történt a fővárostól délre, a voronyezsi állatkertben, ahol a mackók már sétáltak is egyet. A vadászok arról számoltak be, hogy a kirovi régióban, amely Moszkvától keletre található, a vadon élő medvék is magukhoz tértek. Tavaly a meleg tér miatt Szibériában nem is hibernálták magukat a medvék, Oroszország déli részén pedig már 2018-ban sem merültek téli álomba.