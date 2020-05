Már azok is utaznának, akik nem szoktak - Lengyelország megmozdult

Megugrott az érdeklődés a lengyelországi üdülőhelyek szállodáinál, a vendégek a korábbinál jobban érdeklődnek a kisebb, kevésbé ismert helyek iránt, ahol reményeik szerint kevesebb embertársukkal találkoznak, így kisebb a megfertőződés kockázata.

Lengyelországban megindultak a nyári hónapokra a helyfoglalások. Nő a kereslet a hét végi kirándulások és a konferenciák iránt is - adta hírül a Rzeczpospolita. A tengermelléken és a Mazuri-tavaknál már nehéz elérni telefonon hoteleket vagy a panziókat. Azok, akik Lengyelországban akarják tölteni a szabadságukat - és egyre többen érkeznének külföldről is -, szabad helyeket keresnek a vakációs szezonban.

Arról kérdezik leginkább a tulajdonosokat, hogy az előleget visszakaphatják-e, ha "valami" megint történne. Jelenleg erre szinte mindenütt adnak garanciát. Ez a 2020-as nyári szezon újdonsága, biztonságot nyújt, hogy a pénz nem vész el. Ez is hozzájárul, hogy június, július és még augusztus is bizonyos helyeken már tele van foglalásokkal.

Az ország megmozdult, még azok is utazni készülnek a bezártság után, akik egyébként nem szoktak. A Hármasváros, Krakkó, Poznan, Wroclaw gyakorlatilag már hét végékre is tele van, és már elkezdődtek az üzleti foglalások is. A hotelosoknak nagy öröm, hogy már az éttermeiket is kinyithatják.

Határozottan megnőtt az érdeklődés a kisebb helyek iránt is, úgy becsülik a szakemberek, hogy legalább 40 százalékkal több vendég lesz ezeken a kevésbé ismert pihenőhelyeken, de van ahol a vendégek száma 74 százalékkal haladja majd meg az egy évvel ezelőttit. A legjobban azokat a helyeket keresik az emberek, ahol kevés a szoba és garantálni tudják a távolságot a többi vendégtől.