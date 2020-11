Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Már biztos, hogy több államban később ér véget a választás

Több államban is fennakadások vannak a koronavírus-járvány miatti védekezési szabályok miatt, valamint technikai hibák miatt. Észak-Karolinában, New Yorkban és Michiganban is később zár több szavazóhelyiség.

Az észak-karolinai állam választási tanácsa kedden eldöntötte, hogy négy szavazóhely hosszabb nyitvatartását, mert későn nyitottak, ami várhatóan késlelteti az eredmények tagállami szintű jelentését - írja az AP. A legnagyobb hosszabbítás 45 perc, ami egy Sampson megyei telephelyre vonatkozik. Ez azt jelenti, hogy az állam nem jelenthet be nyilvánosan országos eredményeket helyi idő szerint 20:15-ig (Magyarországon ez hajnali 2:15-öt jelent). Az állam több mint 2600 szavazóhelyét egyébként a tervek szerint 19: 30-kor zárják be. Rekordszámú latinó szavazott az USA-ban New Yorkban és Michiganben eddig 30 perces hosszabbításokról döntöttek, de csak 2-2 szavazóhelyiség esetében. Ez a gyakorlatban az jelenti, hogy hajnali 2:30 magasságában kezdik el közölni az első eredményeket. A legtöbb helyen hosszúak a sorok a szavazóhelyiségeknél, mivel a koronavírus-járvány elleni védekezés része, hogy csak korlátozott számú embert engednek az urnákhoz, szavazógépekhez az utcán pedig 1,5 méteres távolságot kell tartani.