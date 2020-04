Már embereket oltanak a Pfizer és a BioNTech koronavírus-vakcinájával

Megkezdődhet az új típusú koronavírus elleni első németországi oltóanyag tesztelése embereken - írja az Euronews.

A vakcinákért felelős német szakhatóság ugyanis szerdán kiadta az engedélyt a mainzi központú BioNTech és a Pfizer amerikai vállalat közös klinikai vizsgálatára.

A tesztelést kétszáz emberrel kezdik meg 18 és 55 év közöttieken kipróbálva a mintákat - idézi a portál a német egészségügyi minisztert Jens Spahnt. "Jó jel, hogy a vakcinafejlesztés olyan előrehaladott Németországban, hogy már elkezdhetjük az első teszteket. Ez azonban akár hónapokig is eltarthat" - mondta a német politikus.

Csütörtökön már az Egyesült Királyságban is elindul egy oltóanyag vizsgálata. A brit hatóságok mindent megtettek azért, hogy már embereken is kipróbálhassák az oltóanyagot, valamint 20 millió font (8,2 milliárd forintot) is az oxfordi kutatók rendelkezésére bocsátottak, hogy ha sikeres a termékük, akkor azonnal elkezdődhessen a gyártása. Ettől még akár 18 hónapig is eltarthat a vakcina forgalomba kerülése, de a jelenlegi bénító járványhelyzet miatt rövidült a gyógyszertesztek vizsgálati ideje.