Már ilyen is van: koronavírus-turizmus

Miközben az átlagemberek lemondanak az utazásukról, az igazán jómódúak, csak úti céljukat változtatták meg: most olyan országokba tartanak, ahol gyenge a koronavírus-járvány.

Amikor az emberek többsége a koronavírus miatt másokkal csökkenteni próbálja kapcsolatait, és külföldi utazásairól is lemond, a milliárdosoknak más terveik vannak. Olyan állam állampolgárságáról gondolkoznak, ahol a járvány nem intenzív, vagy esetleg nincs is, mint például Új-Zéland. Az állampolgárságot megszerezni nem könnyű, de számos állam megkönnyíti azok számára, akik cserébe hajlandóak sok pénzt fizetni érte - írta a Business Insider Polska.

Vannak olyan országok, amelyek lehetővé teszik államuk útlevelének megszerzését az országba való befektetés után. A gazdagoknak ez nemcsak állampolgárságot jelent, hanem az azon megszerzendő hasznot is - portfóliójuk így egy másik országba is kerül - írja a CNN. Főként, hogy esetenként azt is elvárják az adott személytől, hogy vagyona egy részét átvigye a kiválasztott országba.

Dominic Volek, a Henley & Partners cég tanácsadója szerint az alternatív állampolgárság egyeseknek biztosítási forma az egészségügyi ellátásban például. A vagyonos emberek nem 5 vagy 10 évre terveznek előre, hanem 100-ra, ha vagyonukról és jólétükről van szó. Az utóbbi 9 hónapban a legtöbb kérelmet az Egyesült Államok, India, Nigéria és Libanon polgárai adták ez ügyben be, de a lengyelek sincsenek lemaradva.

A tanácsadó cégnél 2020 januárjától júniusig az állampolgárság megszerzésének lehetőségéről másfélszer többen érdeklődtek, mint egy évvel korábban. Azon személyek száma pedig, akik konzultációs igényüket is bejelentették, 2020 első harmadában 2019 utolsó 3 hónapjához képest 42 százalékkal nőtt. Az új útlevél tényleg csak a leggazdagabbaknak megfizethető: az ausztrál program például 1-3,5 millió dollárba kerül, az új-zélandi 1,9-6,5 millió dollárba kerül.