Már legalább 70 halálos áldozata van az iraki tüntetéseknek

Kedd óta már legalább hetven halálos áldozata van az iraki kormány-ellenes tüntetéseknek.

A miniszterelnök azt mondta, hogy hallja az elégedetlenek hangját, de nincs csodaszer az ország gondjainak orvoslására, úgyhogy mindenkit nyugalomra int, és támogatásáról biztosította a belügyi alakulatokat, amelyek pénteken Bagdadban éles lőszert is bevetettek a tüntetők ellen, akik közül néhányukkal fejlövés végzett. Egyes beszámolók szerint civil ruhás mesterlövészek is gyilkoltak meg tüntetőket, de rendőröket is - írja a 444.hu a BBC-re hivatkozva.

A tüntetések kedden kezdődtek, az ország déli, jórészt síiták lakta településein, de gyorsan tovább terjedtek, és most már a fővárosban is rendszeresek a demonstrációk.

A tüntetések a jelek szerint spontán alakultak, nincsenek azonosítható fő szervezők, vagy a politikából ismert szónokok. Az elégedetlenkedést a rossz életkörülmények szítják: sok fiatalnak nincs munkája, az állami szolgáltatások nagyon silányak, és mindent behálóz a korrupció. Sőt, most vallási színezete sincs a dolognak: eddig általában a szunnita kisebbség elégedetlenkedett a domináns síita többséggel szemben, most azonban a síita többségű településekről indultak a tüntetések egy síita többségű kormánnyal szemben.