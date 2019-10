Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Már Magyarország EU-s tagságát is felfüggesztené Merkel pártja

Élesen bírálta Magyarországot Johann Wadephul, a CDU és CSU frakcióvezetője a Bundestagban. Első sorban azt kritizálta, hogy a kormány kiállt Törökország Szíriai akciója miatt.

Magyarország kettős játékba kezdett azután, hogy Törökország bejelentette, bevonul hadseregével Észak-Szíriába. Miközben ugyanis elemzők és nyugat-európai vezetők szerint Recep Tayyip Erdogan elnök célja az, hogy a kurdokat szétzilálja, hogy a határ másik oldalán ne alakítsanak ki autonóm területet maguknak, hogy aztán azt Törökországban is elkezdjék megvalósítani, valamint, hogy a katonák bevonulása akár azt is jelentheti, hogy a szíriai menekültek jó része Európa felé indulhat el, addig a magyar kormány több fórumon is kiállt az offenzíva mellett.

Múlt héten ugyan Mike Pence amerikai alelnök közbenjárására tűzszünetet kötöttek a törökök és a kurdok, de a konfliktus vélhetően ki fog újulni. A török katonai fellépést az Európai Unió épp a migrációveszély, valamint egy népirtás veszélye miatt elítélte, a magyar külügy sokáig blokkolni próbálta az egységes uniós fellépést az ankarai lépéssel szemben.

Ezt kifogásolta Johann Wadephul, a CDU-CSU (vagyis a német kereszténydemokraták két pártjának) frakcióvezető-helyettese a ZDF-nek. "Magyarországnak el kell döntenie, hogy az EU teljes jogú tagja akar lenni, hajlandó-e részt venni az unió megerősítésében, vagy csak a pénzügyi támogatások haszonélvezője maradna" - idézi a Focus az interjúban elmondottakat.

Wadephul azt is elmondta, hogy Magyarország EU-tagságának felfüggesztése is felmerül amiatt, hogy Magyarország kiáll a török hadműveletek mellett szemben az EU-val. A Focus német újság felidézi azt is, hogy Szijjártó Péter külügyminiszter azt mondta, hogy Magyarországnak az az érdeke, hogy visszatelepítse a szíreket, nem pedig az, hogy az országban élő több mint 3,5 millió menekült elinduljon Európa felé. Bár szakértők egyértelműen elmondták, hogy épp a hadműveletek vezethetnek oda, hogy a migráció újra elinduljon a kontinens nyugati fele felé.

HOZZÁSZÓLÁSOK HOZZÁSZÓLOK