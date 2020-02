Már számolgatják a koronavírus okozta veszteségeket

A koronavírus-járvány következtében a világ idegenforgalma idén - a korábbi évek növekedése helyett - jelentősen csökken majd, a visszaesés akár 30 százalékos is lehet.

Hiányozni fog néhány tízmillió, de akár százmillió turista a világ turizmusából idén. Az elmúlt évek növekedési dinamikáját is jelentő kínai utazók ugyanis nagy valószínűséggel nem kelnek útra, aminek következménye lehet a világ turizmusának csökkenése.

A kínaiak az elmúlt évtizedek gazdasági fejlődése nyomán egyre többet és egyre távolabbra utaznak: mára ők alkotják az Ázsián belüli turizmus legnagyobb részét, miközben évről évre egyre nagyobb számban választanak európai és észak-amerikai úti célokat. A koronavírus-járvány a nemzetközi turizmusra is nehezen kiheverhető csapást fog mérni - a vonatkozó adatokat az Al-Dzsazíra hírtelevízió gyűjtötte össze.

A SARS-vírus 2003-as leküzdését követő másfél évtizedben a külföldre utazó kínaiak száma meghétszereződött: míg 2003-ban 20,4 millió turista töltötte a szabadságát külföldön, 2010-re ez a szám 57,4 millióra, 2018-ra pedig 149,7 millióra növekedett.

Hongkong és Makaó mellett, ahová tavaly 49 millió, illetve 27,5 millió kínai utazott, a legkedveltebb úti célnak Thaiföld (10,1 millió fő), Japán (9,25 millió fő), Dél-Korea (6,3 millió fő) és Vietnám (4,8 millió fő) számított.

A koronavírus-járvány kitörése óta, miután a kormány utazási korlátozásokat vezetett be, egyre több kínai turista mondja le a korábban megszervezett külföldi utakat. Ezzel párhuzamosan a betegségtől való félelem az Ázsiába irányuló turizmust is visszavetette, ami nemcsak Kínát, de a térség egészét és más kontinensek vendéglátóit is érinti. Mivel a kínaiak mintegy 80 százaléka közelebbi, ázsiai és csendes-óceáni úti célokat választ, a visszaesés aránytalanul nagy mértékben sújtja a térség gazdaságát. Thaiföld turisztikai bevételei várhatóan 3,5 milliárd dollárral fognak csökkenni, miután becslések szerint 15 százalékkal kevesebb kínai vendég fogja itt költeni a pénzét. Az ország már a 2003-as SARS-vírus hatását is megérezte, pedig akkoriban a Thaiföldre utazó kínaiak még csak az ország turistáinak 7 százalékát alkották. 2019-re azonban az arányuk már 27 százalékra növekedett, és a helyi vendéglátás bevételeinek 28 százaléka (17,5 milliárd dollár) származott tőlük.

Az indonéz kormány a közelmúltban tett közzé egy becslést, amely szerint idén 4 milliárdos veszteséggel számolnak az elmaradó kínai látogatók miatt. A legnagyobb veszteséget azonban a Kínával szomszédos Makaó, Tajvan, Szingapúr és Hongkong gazdasága lesz kénytelen elszenvedni. Ennek első jele, hogy a hongkongi székhelyű Cathay Pacific légitársaság az elmúlt héten bejelentette: Kínába irányuló járatainak 90 százalékát felfüggeszti, 27 ezer dolgozóját pedig 3 hetes kényszerszabadságra küldi.

Ez még csak a kezdet. Bár a járvány közel sem érte el csúcspontját, a szakértők már arra számítanak, hogy a turizmus világszinten akár 30 százalékos visszaesést is elkönyvelhet idén a koronavírus miatt.